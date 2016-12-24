自由談》一例一休咒語才剛發作而已

小英政府向民粹低頭，強行通過勞基法修正案，才公告實施，就有很多後遺症爆發出來。週六郵局一半要關門，國道客貨運醞釀漲價，部分微利的中小企業不堪人事成本大增，也在苦思存活之道，而百貨、便利商店是否維持廿四小時與假日營業，都是疑問。

一例一休與固定工時制的硬性規定，企圖以法令統一各行各業的生產作業型態，無論是創新分享產業或傳統製造業的員工，都當成生產線上的作業員。生產工作只能以量來衡量，不承認品質上的差異，因此好似只能問工作幾小時了，不是工作做好了嗎？各種產業的型態不一，一部完全否定工作品質與績效、只規定工時的勞基法，如何促成產業的發展與成長？

就以文字記者來說，有些人思考八小時仍寫不出一篇像樣的稿子，有些人下筆行雲流水，一小時就可完成一篇佳作，這種型態的工作為何不是責任制？記者的工作不就是完成採訪，如果八小時的工時之內沒有新聞發生，到了第九小時大新聞出現了，但記者工時已滿必須下班，而且因為一例一休的規定，可能連加班都不行，那麼媒體還需要聘用這樣的記者嗎？

記者把自己當成生產線的作業員，工作隨時可以被取代，就資本市場而言，低薪也是剛剛好而已。不僅記者，醫護人員、演藝人員、百貨專櫃小姐、導遊、還有工程師等，包括腦力密集與服務業的從業人員，都不應該被綁在一部以工廠生產線為作業型態的勞基法。不幸的是，這部落伍的法規因為冠上保障勞權的標籤，就成了無上律令，任何產業都得乖乖服從，否則不但重罰，還會被戴上剝削勞工的大帽子，遊街示眾。

勞基法符咒才剛貼在頭上，就有藍委假惺惺憂心經濟活動萎縮，奇怪的是，這只是一例一休而已，當初若照藍營堅持的兩例通過，未來假日的經濟活動豈只萎縮，根本就是全民大休假，完全停頓了。（蘇多）