自由廣場》這個愛國組織無法管？

◎ 王伯仁

愛國同心會成立以來，對中國而言，「功勛彪炳」，對台灣人民的震撼和驚恐，卻是「罄竹難書」。而在馬政府八年執政期間長期縱容，理所當然，但今年換了綠色政府完全執政，卻讓愛國同心會更形囂張，一副台灣即將易幟，五星旗將全島飄揚之勢，英全政府卻「愛睏」，鼾聲不息，相關部會首長，半夜捫心自問，真對得起689萬一張張堆疊而來的神聖選票？

根據實錄，愛國同心會曾打過李登輝當黨主席時所聘請的莊柏林律師，中國流亡美國民運人士曹長青，企圖偷襲李前總統，起腳踹過陳前總統、駐日大使許世楷…。近年則長期在一○一大樓前叫囂並襲擊法輪功學員，好像將此地看成天安門廣場；最近則有計畫地圍毆台聯青年，登門入室毆打來台訪問的港獨人士，柯Ｐ說要依法處理，言猶在耳，隔二、三天，就在西門町幹譙挑釁「台獨舉旗隊」，藉故大打出手！

以往愛國同心會的暴力行徑，並不是沒有受過法律制裁，但都是當做「傷害」、「公然侮辱」等輕判，也都易科罰金了事，好像沒有暴力成員為此坐過牢。台灣長期以來有句人人能朗朗上口的話：「法院是國民黨開的」，但近年來隨著中國統戰壓力大增，例如退將絡繹不絕穿梭兩岸，高俸照領，連軍人充當匪諜出賣國家，大多獲輕判。前述市井之語可再加句「法院也是共產黨開的」。所以，種種跡象實證愛國同心會是幫中共「打前鋒」的第五縱隊，「易科罰金」當然就是擺明了鼓勵該會變本加厲，騎到台灣人民頭上灑尿，倡導「兩岸一家親」的柯文哲市長，對此常常講檯面話應付，完全沒轍。倒是有實權的英全政府國安團隊和內政部、法務部，顢頇麻痺，毫無警覺和有效作為，簡直一堆蠹蟲。像愛國同心會這類行徑，發生在中國北京，不抓去槍斃也關個半死。

或謂，現行法律有所不足，無法繩之以該當之罰，胡說！其實不必用到叛亂罪，光「組織犯罪防制條例」：《三人以上，有內部管理結構，以犯罪為宗旨，或以其成員從事犯罪活動，具有集團性、常習性及脅迫性或暴力性組織》，就足以令其負起該當之罪，發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下徒刑，得併科一億元以下罰金，執行完或赦免後，應令強制工作三年；參加者處六月以上五年以下徒刑，得併科一千萬以下罰金及應強制工作三年。再犯者，處五年以上徒刑，得併科二億元以下罰金，應強制工作五年。

諸君，請對照「組織犯罪防制條例」關於「犯罪組織」的定義，愛國同心會符不符合？以往該條例法有明訂，但檢警法院大多用於少數暴力討債集團而已，對於「堂口」比警察分局還多的幫派，頂多蜻蜓點水，而用在紅色暴力組織，絕無僅有，對於人人痛恨的詐騙集團，也「法外施恩」不以此條例究辦。綜而言之，本條例之訂定，是仿效日本暴力組織防制法律而訂，但在日本可發揮「嚇嚇叫」的功能，到台灣居然「橘逾淮為枳」，變成「紙老虎」法律，怪不得日本司法官獲人民信任度至少八成以上，在台灣則低至二、三成，活生生的數據，其來有自。

若國安治安單位，體認愛國同心會的政治企圖和集團暴力特質，用組織犯罪防制條例依法偵辦，只要「秉公處理」，絕對可以構成要件，同時，有少部分紅色團體假政黨之名為掩護，行犯罪組織之事實者，也應比照辦理。另外，幫派、堂口、聚合、詐騙集團…等等，也莫不符合本條例之適用對象。天見可憐，台灣善良百姓被紅黑惡勢力凌虐已久，望治如大旱之望雲霓，英全政府只要摒棄懦弱姑息，轉念間即可將本條例發揮得虎虎生風，連類似鎮小江來台發展共諜組織都可一網打盡，有法不用，正合了「徒法不足以自行」之諺，英全政府到底什麼時候才能「硬起來」認真做點「好事」？

（作者為資深新聞工作者）