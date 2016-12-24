自由廣場》從德澳的憂慮看紫光登臺

◎ 愚工

八月十一日，十月十九日及十月廿四日，英國《金融時報》先後刊登題為：「澳以國家安全為由阻止中企收購Ausgrid」，「澳大利亞對中資收購澳資產保持警惕」，及「德國政府重新審查中資收購愛思強案」的文章。

第一篇文章指出，「澳大利亞出於國家安全考慮，決定阻止一筆逾一百億澳元（約七十四．七億美元），將該國最大電網企業的控股權出售給兩家中國企業的交易」。第二篇文章指出，「澳大利亞為近期阻止中國在澳能源和農業領域的兩筆鉅額投資進行了辯護，並警告稱，未來由國有企業發出的競購將面臨嚴格審查」。第三篇文章指出，「德國政府開始重新審查一群中國投資者收購德國半導體設備供應商愛思強的交易，原因是中國對德國工業企業日漸濃厚的興趣令柏林方面感到擔憂」。

中國官方背景的清華紫光集團登台的幾個投資案均以破局告終。「名嘴與專家」怪罪蔡英文政府的「意識形態」扼殺台灣產業生機的批評令人慨歎。平心而論，德澳兩國的國力高出台灣甚多，而台灣卻要面對中國近距離的、各式各樣的立即威脅。德澳兩國對於中國由國營企業出面，以投資或併購為名所警惕的國安「遠慮」值得台灣借鑒，「名嘴與專家」應該懂得覆巢之下無完卵的道理才對。

（作者業商）