自由廣場》切莫辜負白色力量

◎ 劉威良

柯文哲說要拚連任，看來他覺得改革做不夠。民意調查，五成市民不贊成他連任。上任兩年以來，他是很辛苦沒錯，以外科醫生的精神像拚命三郎一樣地硬幹。

頭痛醫頭，腳痛醫腳，有如無頭蒼蠅一樣，沒有方向。他這麼辛苦，卻仍然得不到市民的認同，原因很多。但是他說，他想拚連任，因為想繼續改革台北市政府的企業文化，四年不夠，他要八年。如果，這是真話，那五成不贊成他連任的選民，應該還是不會支持他拚連任，他回醫院當外科醫生比較適合，因為他沒有給市民希望與願景，他的心願不過是個高級事務員，沒有能力成為帶來希望願景的好首長。

台北市的希望與願景是什麼？台北市除了要改預算編制的企業文化，沒有願景了嗎？轉型正義就是許多台北市人盼了數十年一直無法盼到的願景。遠的不說，愛國同心會的人當眾侮辱、攻擊港獨訪台人士—香港民族黨陳浩天、發言人周浩輝，警察為何沒抓到人，理由何在？中正紀念堂還在紀念加害者，荒謬至今，道理何在？不改中正紀念堂名稱的無作為，就是持續在傷害歷史的真相，殘害台灣的轉型正義，毀敗台灣的國際聲譽。

選民選市長，除了不貪的基本要求外，更要求的是一個能給台北市願景的人。柯文哲在拚連任時，完全沒有提到轉型正義，可見這不是他的願望。沒有柯文哲，台北不會更差，沒有轉型正義的台北，會讓台灣繼續沉淪，混淆是非。台北市不缺無願景的市長，台北市最缺的是—真正想改革，能帶給市民做好轉型正義願景希望的市長。

（作者著有借鏡德國）