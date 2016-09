自由廣場》〈金恒煒專欄〉「九二」勒索開始了！

包括無黨籍及中國黨籍的八個藍丁丁縣市長發動大串連,組團同赴中國磕頭請「三通」:通遊、通農、通口;不折不扣是以出賣台灣,玩弄你「統」我「戰」、我「統」你「戰」的夾殺手段。難道蔡政府除了「兩岸交流不需要前提」這樣不知所云的口水外,完全束手無策?

對這種脫軌行為,中央對地方的武器多極了,直轄市及縣市長的地方自治法之修法權,掌控在執政的民進黨國會手中,更何況地方補助款也繫於行政院手中;端看蔡政府有沒有魄力及能力,部勒各民選的諸侯國而已。更何況,後年改選在即,敢賣台投共,即成後年選舉可操作的利多議題,也端看民進黨用或不用。

然而,解紛之道不在此。如果蔡政府寧睜眼閉眼坐視台北市遂行所謂「雙城論壇」,妄想藉此消解中國「窮台」伎倆,那麼就會有不要臉的正副縣市長抱薪救火;接下來雙方密謀,還有很多政治花樣可以玩。反正所謂「九二」共識已成利益交換的利器。冷觀你蔡政府敢有對策?

蔡政府陷入雙重的兩難困境:既不敢關閉兩岸交流窗,又無能阻止縣市長明修棧道暗渡陳倉;既不能打開中國的竹幕,又寄望地方偷跑來敲開兩岸交流之門。老實說,除了讓中國與藍營有你買我賣的機會外,對台灣弊遠大於利。

蔡英文為何自陷泥淖如此,原因就出在我們的蔡總統缺乏中心的價值觀,從而使她的政策處處顯示「拿不起、放不下」的優柔寡斷現象。與中共一比,高下立判。中共理念很堅定,就是引「一中原則」解決台灣問題,至於「九二共識」即是以經逼政,用金錢讓國際屈從,以達矮化台灣的目的。那麼,台灣要走什麼路?其實歷史班班,參考架構很多。

台灣走過兩蔣對抗毛鄧:一方喊「反攻大陸」,一方喊「解放台灣」,其實「反攻」是假,「解放」也是假。兩蔣之後,台灣對中國則前有李登輝、後有陳水扁,從「兩國論」到「一邊一國」;這是堅持台灣主權的路。接著又有馬英九走「漸統化獨」的親中路線;中共與馬統遂達成以「九二共識」為藉口的「一中原則」,兩岸要從「中華」走向「中國」。

那麼,蔡英文要走哪條路?李登輝到陳水扁的台灣之路?還是馬英九的降中之路?蔡英文的問題,就是不敢走李、陳的路線,卻又不敢背離;不敢走馬英九的路線,卻又不敢改弦。政治哪有那麼一廂情願;天下事哪有這麼簡單容易?

台灣經過李、陳到蔡,台灣人的選擇已經很清楚,我們寄望的蔡總統是把台灣帶出「唯中是賴」的困境,而不是卡在中國的刀鋸之上;危機就是轉機。只要台灣昂首挺胸,自給自足,不假中國;中共只剩下跺腳的份。「to be or not to be」, 端看蔡總統能否承擔她的歷史責任,不要忘記台灣選民的智慧與抉擇力量。

(作者金恒煒為政治評論者;http://wenichin.blogspot.tw/)