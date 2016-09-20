自由廣場》香港經驗：大陸人是罵不走的

◎ 羅永康

上YouTube看到研究所的學長、觀光產業自救會發言人李奇嶽被周玉蔻完美KO，他其中一個論點是台灣人在網路罵大陸人，令陸客不來；蔻蔻姐神回覆，大意是大陸人也天天罵她。我想以香港經驗，論證大陸人是罵不走的。

首先，自沙士以後，董建華提出所謂的自由行政策，陸客每年來我城數字，屢創新高，以過千萬人次計，二○一三年達三千萬，即使二○一五年比一四年下降兩、三趴，仍然超過四千萬。我城不同台灣，台灣單是縣市已超過二十個，香港只是一個小城，而你們二○一四年只有三百萬人左右，已經覺得擁擠異常，我城狀況，可想而知。

正因為吾人抵受不了陸客把我城蹂躪：當街便溺，買東西殺價，殺不了便罵人，罵完人又要買。坐地鐵火車（類似你們的捷運），要等三班以上才上到。一些以往假期想去的地方如旺角、尖沙咀海旁等，不論假日與否，全站滿人。上水等邊界之地，更是水貨客處處。這些不一而足。而兩地矛盾問題，更因北京大學孔慶東教授一句：「香港很多人是狗！」而爆發。

中港不止兩地網民在網路罵個翻天。我城青年，見成長生活地方被強暴，走上街頭，奮起激戰。有「驅蝗行動」，走過廣東道，見陸客便罵。各地區「光復行動」，如雨後春筍。警察甚至要出動警棍和胡椒噴霧，才能控制場面。我隨意數算，已經這麼多，但陸客還是屢創新高，只是一五年才少了一點。

真正令香港少了陸客的原因，是中國政策，把「一簽多行」，改為「一週一行」，從源頭減少陸客。另外，香港零售業和澳門博彩業的死因，是習近平上台後的反貪腐，大陸的貪官怕成為目標，不敢來花錢，自然令零售業績下降。請奇嶽兄認清事實，陸客減少，是大陸對台政策使然，上街爭取，解決不了問題，徒令民眾對你們添兩分討厭。

（作者為香港獨立媒體評論員）