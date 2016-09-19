自由共和國》吳介民／中國因素前沿研究系列之一～ 中國因素：作用力與反作用力

吳介民／中研院社會所副研究員

中國崛起帶來全球性的「機會」、「威脅」與「焦慮」，台灣非但無法置身事外，更身處中國因素氣旋的中心。

蔡政府執政後，不接受中國政府主導的「九二共識」，北京步步進逼，並祭出縮減陸客團作為施壓工具，而台灣則有旅行社、購物店等利益團體上街要求政府讓步。陸客團作為中國外交統戰工具，早在二○○九年高雄「熱比婭紀錄片事件」即上演過。而其操作範圍也不限於台灣，這個招數對菲律賓（南海爭議）、日本（釣魚台爭議）、韓國（部署薩德飛彈爭議）都使用過。台灣的特殊性在於：中國對台灣宣稱主權，台灣內部仍有國家定位分歧，再加上依賴陸客一條龍形成的利益集團，扮演中國因素「在地協力」的角色。

中國因素的作用力，台灣與香港感受強烈。北京將台港視為「核心利益區」，其統戰工作在這兩地特別活躍、毫不避諱。自二○○八年以來，北京對台「以商業模式做統戰」，八年下來，其施力不僅限於狹義政商領域，在新聞媒體（中國政府置入行銷買新聞）、宗教交流（特許台灣頭人在中國蓋媽祖廟與土地開發）、文教領域（被習近平「召見」的統派學者擔任課綱微調召集人）、影視圈（周子瑜事件、戴立忍事件）、軍事情報領域（退休將領絡繹不絕到中國交流）、甚至警察系統（一個在北京派有代表的基金會曾與警察學校籌辦研討會，探討「包公的警政治理與犯罪偵查研究」），到處可見北京操作的痕跡。

抵抗與作用力同步進化

然而，作用力必然伴隨反作用力。台灣處於中國因素受力的一方，並非毫無招架之力。這些年來，台灣社會一直在抵抗中國干預。從「陳雲林事件」（二○○八年）、「熱比婭事件」（二○○九年）、「反旺中」（二○一二年）、「營救鍾鼎邦」（二○一二年）、「反服貿」（二○一三─一四年），到「太陽花佔領運動」（二○一四年）與「抗議國台辦主任張志軍」（二○一四年），不曾間斷。這些社會抵抗，使台灣民主免於倒退，也凸顯國民主權與社會自主性備受挑戰的困境。社會抵抗使中國因素作用力受挫，但也讓這樣的作用力機制產生學習與「進化」。例如，在太陽花佔領之後，北京轉而「契作台灣青年」，針對台灣七四○萬青年提供「創業資本」。這些新政策雖然仍在「惠台、讓利」的邏輯中打轉，但已經看得出北京調整對台策略的思維；例如，二○一六大選之後，台辦系統主動邀請台灣公民團體到浙江做交流。

社會抵抗與中國因素作用力的對偶關係，需要從「社會過程」理解：反作用力是作用力激發出來的逆向作用，但是這個力量並非「自然而然」發生，它需要（被該作用力衝擊到的）人們的覺知、有意識地接收與分析訊息，並採取行動。這個社會過程，構成人的能動性。在此過程，台灣的公共領域，形構了關於中國因素的「認知架構」與「認知社群」，在這個包含知識圈、專業者與公民運動者的觀念網絡中，摸索對「中國因素」的認識框架與分析方法。這個認知社群本身，即是中國因素作用力之下的產物，也是社會抵抗之所以能夠進行的共同語言基礎。倘若缺乏認知架構，那些隱蔽在中國因素雲霧下的現象，就無法被指認，也就無法在公民社會中凝聚、連結具有抵抗意義的集體行動，社會團結也無從產生。

中國因素的作用力與反作用力相形相生，形塑互動的迴路。中國因素施壓台灣社會，產生效應，引發社會的警覺與抵抗動員；台灣的社會抵抗也讓執行施力機制者學習，而發生「進化」，再度施壓台灣社會，而社會隨之又「進化」出抵抗的能量與模式。在此不斷反饋的過程，設若中國因素的作用力無法學習而進化，則將「退化」或「萎縮」；同樣的，如果台灣社會無法從中國因素作用力中學習、摸索出新的抵抗方式，將面臨被中國因素「吸納」與「穿透」。

面對中華帝國霸業 抵抗運動才剛開始

長期而言，促發兩岸關係根本變化的因素很多，包括地緣政治結構移動、中國經濟發展前景、中國國家體制變遷等等。中短期內，中國政權的變化，也是影響因素。雖在習政權收緊控制之下，改變的機率很低，但如果中國啟動自由化或民主選舉、或中共垮台，都會造成很大衝擊。中國若啟動民主化，其發展將充滿不確定性。一個正面結果是，雙邊公民社會可以進行自由交流，台灣的自主性與主體性有機會獲得尊重。另一種可能，民主化過程激發民粹民族情緒，有利於威權領袖發動對外擴張，例如俄羅斯普廷對烏克蘭克里米亞地區的「兼併」。但還有一層思考，中國對台灣的主權宣稱，不會因為中國政權轉移，例如中共垮台或政黨輪替，而放緩，因為中國乃是基於血統、固有領土這些陳舊、但深入人心的觀念在主張其主權，這不單是政權層次的問題。此外，中國國族主義知識階層支持「一帶一路」戰略的論述，也反映「中華帝國重建」與「民族偉大復興」等觀念，仍深深烙印在中國菁英集團的心靈。

過去八年，公民力量引導對中國因素侵蝕台灣民主的抵抗運動。面對中國崛起的霸業圖謀，這個「Social Resistance」是大寫的Ｓ與大寫的Ｒ。此處的抵抗，預設了社會團結與歷史意識，如同當年波蘭社會對蘇聯帝國的抵抗，集結了工會、知識圈與天主教會等力量。台灣目前情況沒有當年東歐那麼急迫，但是從地緣政治、威權擴散、「中華帝國重建」等看來，不能不警惕情勢變化。我們要有心理準備：這個抵抗運動才剛開始，要到中國崛起抵達某個「均衡點」，才有可能暫停。放大視野來看，蔡政府目前面對的北京壓力，只是歷史颶風中的一場陣雨。

（本文改寫自中研院社會所與清大當代中國研究中心主辦之「中國因素前沿研究研討會」論文，二○一六年九月十日）