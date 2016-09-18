自由廣場》228也要轉型正義

◎ 周振才

二二八紀念基金會訂於九月三十日進行董事長改選，小英政府選定由歷史學者薛化元出任，卻有另一勢力要出來競選，說是一「外省」受難家屬要出面。站在家屬角度與過去的經驗而言，這一切就像是最近央廣與中央通訊社，國民黨舊官僚賴著不走的翻版，不僅違背了民主輪替精神，最讓人擔憂的是，家屬又被利用了！

二二八家屬當董事長看似好聽，但時機成熟了嗎？試問，現階段推動轉型正義最重要的歷史文件追尋，在馬英九執政的八年來，又有多少二二八真相被發現？之前發生軍事單位為了銷毀一份過去不堪檔案，不當威脅文史收藏家的情事，還歷歷在目，怎麼還能不謹慎。

這幾年來，薛化元在歷史文件的確保與追尋上投注不少心力，就是希望能有更多的二二八真相，才有更多的公義與反思。況且，看到德國的轉型正義，不僅由歷史真相入手，社會、心理等學科的介入研究，才能促成更多元反思與真相的探索，而這一切都還需要歷史為主導與引領才是。

最近，小英政府計畫選定台東都蘭等區域試辦原住民自治，不就是想走得更穩、更好？實踐原住民權益是如此，現階段的二二八更應該這樣進行才是！而且，此次由學者出任二二八基金會董事長，已跳脫過去由政務委員出任的舊思維，歷史學者出任二二八基金會董事長，有利於二二八七十週年紀念之際，為台灣永續的和平與公義，開拓出反思的嶄新面向。

（作者為台灣二二八關懷總會前會長）