自由廣場》鋒哥 棒球黑暗期的鋒芒

◎ 劉孝湘

今天（十八日）是陳金鋒引退賽的日子，球季結束後將退休的他，在其棒球生涯中，那一支支從日韓ＭＬＢ等級強投手中炸裂的大號全壘打、振臂高呼的神情，那一幕幕催淚的經典畫面，彷彿永恆停格在球迷腦海中；在國家隊裡，他超強的抗壓性、給隊友帶來的安定感及關鍵一擊的能力，也難再有人能取代。鋒哥帶給國人太多的感動與回憶，如今退休在即，實在令人感到萬分不捨。

回想昔日三商虎強棒林仲秋，球員生涯至四十四歲始退休，而在他四十三歲那年，仍轟出十八支全壘打，勇奪當年的全壘打王。另一位令國人恨得牙癢癢的韓國巨砲李承燁，今年邁入四十歲大關，也才剛完成日韓通算的第六百轟。然而，以鋒哥的年紀及體能狀態，今年在出賽機會不多的情況下，仍能維持接近巔峰期的優異成績，若非母企業柔性勸退，一代名將也不致提前黯然落幕，實令球迷惋惜。

在鋒哥崛起的年代，台灣球迷正歷經首次職棒簽賭案、兩聯盟分裂，爾後時報鷹、三商虎與味全龍隊相繼解散，那是台灣棒球最黑暗的時期。然而，這一切都好在當時有鋒哥鋒芒畢露的表現，使無數失望的球迷有所寄託、使小球員有了繼續打球的動力，才沒有澆熄國人對於棒球的熱情。鋒哥自一九九九年扮演赴美開路先鋒角色，到二○○二年成為台灣登上ＭＬＢ第一人，這也為後續國內年輕球員開創出旅美的蹊徑。其在球場上所展現的拚勁、永不放棄的精神，以及對於棒球志業尊重的態度，在在都是當代球員的表率。

（作者為金融研究人員，資深球迷）