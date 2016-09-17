自由廣場》有九二共識的內地？

◎ 黃子維

莫蘭蒂颱風前腳剛走，馬勒卡颱風後腳就來。正當全台民眾忙著防颱的同時，傳出有八名藍營執政的縣市首長或副首長，打算前往對岸，希望爭取陸客到這些支持「九二共識」的縣市遊玩。

姑且不論如此棄救災於不顧的行徑，會讓上述八縣市的民眾做何感想，一個根本的邏輯問題是，觀光真的可以靠政治來發展嗎？

舉例而言，台灣人最愛去日本遊玩，有的人喜歡日本乾淨的生活環境與禮貌的服務態度，有的人喜歡日式的飲食與特產，也有人是為了一覽古蹟名勝的美景，各種理由或有不同，但，共通的是，這些引人入勝的人、事、物，都不是台日政治關係下的產物，而是本來就存在於日本日常生活中的美好一面。

今天陸客之所以會成為「問題」，除了對岸政治性的收放，另一個原因就是過去馬政府也蓄意地把陸客「政績化」，將陸客來台，包裝成馬政府的「德政」，只顧著累積人次，與消化商品，至於陸客心中對台灣的嚮往與好奇，這些「人性」的部分，反而完全被抽離。

任何以政治方法解決陸客「問題」的嘗試，都犯了兩大錯誤，第一，成為默許中共以政治力量干預中國人民自由意志的一員；二，扭曲了對觀光產業發展的理解。試問，今天有哪位台灣人去東京旅遊，是因為受到安倍首相或是小池知事的「呼籲」或是「吸引」，如果沒有，那麼為何覺得這招可以拿來說服中國人民？

（作者為文字工作者）