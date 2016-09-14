鏗鏘集》孤兒情結，主體意識

吳濁流（一九○○─一九七六）的小說《亞細亞的孤兒》可以說是對二戰後懷有祖國情懷的台灣人際遇的經典比喻，一直到二十一世紀進入第十六年的現在，仍然喻示台灣的情境。

經歷日本殖民，被所謂的祖國殖民─而這個祖國在國民黨中國和共產黨中國的傾軋中，夾殺著台灣的命運─台灣在民主化中出現國家重建、社會改造的契機，但也籠罩著未結算歷史的烏雲。

「亞細亞的孤兒」這樣的歷史際遇與情境是否在台灣國民養成歷史的教育、進入這個島嶼國家人們的心靈？讓人反思。或台灣人仍然惑於「中國人不打中國人」的意底牢結？或中國的工場、市場迷思？

中華人民共和國明明是無所不用其極打壓台灣的惡鄰，為何逐漸在自由、民主、人權享有比中國進步的台灣，仍然有人處處把矛頭指向自己？要自己乞饒？從前，人們為公義上街頭；現在，有人只為私利嗆聲！

仍然走不出「中國」迷障的一些台灣人，走不出亞細亞的孤兒的魔咒和困境。就如同二戰後，一些以中國為祖國，屈辱地冤死在中國的迷惘命運。

九月十七日，即將在台中演出的江文也（一九一○─一九八三）之夜，紀念八十年前（一九三六）第十一屈奧林匹克國際藝術競賽，代表日本脫穎而出的《台灣舞曲》榮光。在日本殖民時期，從日本去了中國，在大學任教。一九四五年終戰後，江文也被指控為漢奸（台灣人的原罪），文革期間也因被認為是台灣人而遭迫害（原罪）。如果江文也活在當下的現實，他還會迷惘在中國的迷障嗎？

因嚮往古典中國，音樂家也是詩人的江文也，除了音樂作品，更留下詩集《北京銘》。他的藝術成就對照著政治苦難，呈顯近現代歷史糾葛於台灣的牢結，一種出頭天的夢與憧憬面對的災難。

去聽聽指揮家簡文彬VS.江文彬（江文也本名），流露水牛、白鷺、竹林意象的《台灣舞曲》。既彰顯台灣音樂藝術的高度，也凝鑄了台灣歷史際遇與文化情境。出生於台北大稻埕，在謝里法筆下紫色大稻埕的江文也，見證了吳濁流的《亞細亞的孤兒》，但「我們不是孤兒／我們走著美麗之島的婀娜步履／輕搖舟子的歌／想著海洋我們的故鄉」。︿李敏勇詩：我們的島﹀

（作者李敏勇，詩人）