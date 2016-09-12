自由廣場》兆豐案的幾個奇怪發展

◎ 路懷宣

現在除了政經看民視之外，已經幾乎沒有媒體在追兆豐案，甚至有偏綠媒體以「北檢打臉政經」為標題報導北檢的「澄清」；如果北檢的回應就算「打臉」，那以前馬政府不是早把民進黨的臉打得超腫？北檢又為何急著跳出來當被調查對象的辯護律師？

除了媒體與檢方的奇怪舉動，現在連ＮＣＣ都出來參一腳，發函給政經說「民眾檢舉」政經查兆豐案是為反對而反對、煽動小老百姓云云。ＮＣＣ每天接到多少「民眾」的檢舉，難道ＮＣＣ都不用過濾？ＮＣＣ真有這麼閒嗎？

其實檢舉要在ＮＣＣ「成案」並不容易，除非有確切證據，否則根本不會發函媒體。但現在民進黨提名主委的ＮＣＣ，竟然為了充滿形容詞的「檢舉」就正式發函，這又是什麼道理？

再看看司法，邱太三換上的刑泰釗居然指派「扁偵組」的周士榆來偵辦兆豐案，結果北檢不但幫兆豐「辯護」，還讓蔡友才以「違反證交法」三百萬輕鬆交保！蔡友才的背信罪呢？洗錢罪呢？

為何同一個周士榆，可以用盡一切力量將阿扁辦成「海角七億洗錢」立即收押，但碰到「兆豐海角五十七億洗錢」，卻辦成「違反證交法」三百萬交保？

更奇怪的是，林全用了前櫃買中心的丁克華，此人不只涉及樂陞內線交易案，一上任就先說兆豐只有行政疏失，還說兆豐巴拿馬與紐約分行的疑似洗錢帳戶沒有當地主管機關同意不能「公佈」？但大家只是要他將資料交給檢調，他為何急著誤導成什麼「公佈」？

其實丁克華的反應大家並不意外，意外的是民進黨居然一再跳出來說綠營沒有人才；難道金融大老吳澧培不是人才？連金管會的主委都幹不來？老藍男都能用了，老綠男就不行？

從以上媒體的帶風向、ＮＣＣ的施壓、檢調的縱放、民進黨的態度、以及林全重用的藍色金融蜘蛛網等來看，兆豐金恐怕是要過關了吧？但兆豐金在新政府之下過關了，美國會讓兆豐金過關嗎？人民能讓新政府過關嗎？

有些人還在說要多給新政府一點時間，是多給一點時間讓他們去串供滅證？讓國民黨繼續洗錢？還是等裝睡的林全醒來？這種時間給了又有什麼意義？

（作者業商，新北市民）