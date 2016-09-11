自由廣場》三器新聞 媒體的墮落

◎ 鄧敏宏

因近來讓座糾紛不斷，台灣開始討論是否廢除公共運輸工具上的博愛座。但真正該討論的並非博愛座存廢與否，而是台灣因新聞媒體怠惰所造成的道德暴力現象。

在台灣，博愛座的存在至少超過二十年以上，過去未曾因讓座與否引起這麼偌大的波瀾。因為，在過往沒有手機錄影的時代，裝睡不讓座的人頂多被同車的人竊竊私語、冷嘲熱諷一番，大不了有個正義之士走過來勸人讓座，下了車，一切煙消雲散。可是，進入手機錄像的時代，不讓座的人穿著明星學校制服，或是明明是個精壯男，被錄下後放上網路，立刻被人肉搜索、群起攻之，連生活都過不下去了。

那麼，是什麼原因造成這樣的現象？就是當今「三器新聞」橫行的結果。什麼是「三器新聞」？就是由網路瀏覽器、行車紀錄器和街邊監視器所組成的電視新聞，只要上網搜尋網路瀏覽熱門影像，再到事發現場訪問幾個路人，最後就能定罪任何人。舉凡攤商漲價、行車糾紛、日常生活等，全面通殺，一網打盡。

各位讀者，看看你能在各家新聞台一小時新聞中，抓到幾則三器新聞。網路的匿名性與表象性，原本就不容易呈現「真相」，以報導真相為第一要務的新聞媒體，大肆渲染真相未定的畫面訊息，然後以集體道德暴力定罪個人，這是前現代的私刑文化作祟，「洗門風」、「遊街示眾」這種清末民初才有的場景，在二十一世紀的台灣媒體依然存在。

隨網路起舞報導雞毛蒜皮小事，這是媒體的墮落，媒體懶散、不用功，加上網路使用者缺乏自我約束，卻要犧牲原本立意良善的「博愛座」設計，真是本末倒置。

（作者為宜蘭社區大學社團講師）