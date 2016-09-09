自由廣場》觀光沒特色 一次就看光光

◎ 邱智淵

有些人說，沒有陸客，我們可以吸引高端的歐美日旅客，以及新興的東南亞旅客，甚至國民旅遊也可以更舒服、更快樂。但事實是這樣嗎？沒有陸客的日月潭，其實並沒有甚麼外國遊客前往，連本國人民來捧場的都不多。像日月潭這樣具台灣指標性的景點尚且如此，那其他的景點怎麼辦？

為甚麼會這樣？其根本原因就在於我們的觀光對於消費者沒有吸引力。我們這麼多年只忙著賺陸客的輕鬆財，忘了對整個觀光產業做總體檢、總改造，找出台灣的觀光定位、特色，以及可操作的策略，並認真執行。所以What is Taiwan?這麼多年來還是個模糊不清的形象。

以台灣人最愛的美食為例，從台灣頭可以吃到肉圓、大腸麵線、香腸、臭豆腐，走到台灣尾，還是吃到這些東西，只是口味的些許差異。在台北買的是鳳梨酥，到高雄還是鳳梨酥；在南部逛夜市，台北還是逛夜市，而且賣的東西也差不多。各風景區常常只有那個形式，卻缺乏實質的內容。大家看看日本就不是這樣，日本每個地區的東西都有強烈的地方形象，就連鐵路便當也各站有各站的特色，不會同質性很高。這也難怪日本成為台灣人最愛的旅遊地區之一，更不要說現在島內旅遊的費用和出國的費用相差無幾。事實上台灣的鄉鎮都有其各自的特色，如果政府真正好好的整合觀光、文化、交通與農業的功能，也能創造出不一樣的台灣、讓人會流連忘返的台灣。這樣才能真正建立台灣的深度形象，吸引高端的客人。

值此觀光客不足的空窗期，政府應該出面協助整個觀光建設轉型，建立有特色的觀光資源；否則永遠流於看天吃飯的心態，是無法解決產業困境的。

（作者為台北市民）