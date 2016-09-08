自由談》散民主義的台灣國

在美國勞工節前夕參加了洛杉磯碗形劇場的一場音樂會，指揮一登場，二話不說，立刻演奏起美國國歌，只見現場民眾群起站立，高聲歡唱，沒有勉強、沒有扭捏，那是一個國家的榮耀象徵。

然而，不是沒有雜音。美國舊金山49人隊的四分衛卡珀尼克，日前先是拒絕在比賽前唱國歌，也拒絕起立致敬，因為近來有太多黑人遭警方濫殺，美國憲法上人人自由和公平正義的精神已經蕩然無存。

他的噤聲抗議，引發軒然大波，但他不改其志，接下來賽事中，別人起立唱國歌，他則採跪姿，甚至派出Uber專車邀請寫公開信批評他的退伍軍人見面會談，溝通理念。因為跪姿代表祈禱，他堅持的態度與主張，因此獲得對方理解。

以《逐夢大道》獲頒奧斯卡電影歌曲獎的黑人歌手約翰雷俊不但公開聲援，更主張更改國歌，才剛在美國職籃ＮＢＡ冠軍賽上演唱國歌的他，大聲說出了事實：「唱國歌我最在行，但是歌詞明顯歧視黑人。」

面對要不要更改國歌爭議，美國總統歐巴馬沒有加入討論，但他公開支持拒唱或者靜坐，因為那都是憲法保障的個人權利。不論激情或理性，美國人這樣上演著國歌辯論賽。

台灣不是國家窮了，財政可能破產，下一代看不到明天，政府不會大刀闊斧要來修改退休年金議題，既得利益者上街遊行，固然符合了憲法賦予的抗爭權利，只是過去高唱「沒有國，哪裡會有家」的老公老軍教們，難道不明白少子化的結果，只會讓下一代背負更多的稅金，卻更欠缺社會福利保障？

此時此刻，國歌中的「三民主義」已經儼然「散民」主義了，民進黨政府確有必要加快腳步，將更明確精算的數據攤在國人面前，改革列車不能停，這才是新政府真正要做的事。（藍祖蔚）