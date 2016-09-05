自由共和國》蕭新煌／ 對小英執政100天 綠藍民調的解讀

蕭新煌／中研院社會所特聘研究員

小英總統就職一百天了，各種民調結果在過去兩週紛紛出籠，主事機構的政治立場也各有不同，有親綠，也有偏藍。因此，呈現出來的小英施政滿意度水準，也就有高有低：綠高藍低。

譬如說，台灣智庫民調的小英滿意度是四十八．五％，台灣民意基金會是五十二％，台灣世代智庫則是五十三％，平均約五十一．二％，超過五十％。但ＴＶＢＳ、旺旺中國時報、聯合報的民調卻分別出現只有卅九．○％、四十一．四％和四十二％，平均是四十．八％，兩種政治立場不同的小英滿意度民調結果竟超過十％。可見「機構效應」的影響力的確不小。

在綠藍機構民調的內容和措辭上，也呈現認知上的差異，親綠的智庫民調問項較多也較多元，調查結果可以提供比較豐富的社會態度，如包括對具體推動政策改革的評價，如年金改革、照顧勞工權益、推動轉型正義、司法改革等。他們在用語措辭上也較合乎社會科學民調應有的中立、客觀、不誤導的標準。但在偏藍的兩報所揭露的民調題目數不但少，而且不乏語意不明（如問受訪者有感無感？）或是誘導（如直指蔡政府外交策略是聯美日抗中？）和明知故問，而無實質分析意義（如問民眾蔡政府執政後，你認為兩岸關係變好、變壞或維持現狀？）

另外，在親綠民調結果，也讓社會大眾多方了解選民對小英主政的信心，以及對其領導風格的評語。整體來說，六成選民對小英主政有信心（在旺旺中時民調資料，也出現五成二的信心水準）。超過半數和近六成肯定小英「清廉」、「可以信任」、「有改革的心和能力」、「處理兩岸關係，能維護台灣利益」、「會溝通」、「有治理國家能力」等。但在「有魄力」和「會用人」兩項評價則是低於五成。優點要守住，缺點要改進。

其次，對新政府一百天來重大政策的評價上，從親綠智庫的調查結果我們也看到一些有意義的民意，對外「處理國際外交事務的表現」竟然是最受認同（六十六．五％支持）（這在偏藍聯合報民調卻呈現強烈矛盾的對照），對內則以「推動年金改革的表現」極受肯定（五十六％到六十％）。這種民意反映頗值得注意，亦即台灣人民對外看重國家利益維護立場的正確，對內重視相關政策改革，如年金改革、處理不當黨產和其他轉型正義的推動等。

當然在這些多方面施政作為的評價上，偏藍的民調就會特別集中在小英政府確實比較有爭議或尚未順利解決的勞工政策問題上去指責，甚至在轉型正義推動上把處理不當黨產政策迎合國民黨說詞，凸顯它有對國民黨的「政治追殺」之虞。

但是親綠民調沒問，而偏藍旺旺中時民調單挑四個部長的滿意度做排名，倒是有弦外之音。結果發現國防部長最不得人心，勞動部長其次，再來是交通部長和經濟部長，而他們的不滿意比例都在五成以上。這些數據當然值得英全執政團隊深思反省，是不是內閣中有的部長真的太無為，有的還是沒法進入狀況，有的又衝過頭。

不管綠藍民調都揭示，台灣選民對自己一票一票選出來的小英政府很有期待，也有信心。但民眾似乎也相當焦急，不但急著想立即看到施政好成果，而且一旦看到或聽到有阻力，就馬上跟著產生集體挫折感。在上述的兩種心態交織下，民眾對小英和她的政府表現也就不那麼滿意了（偏藍的四十％到親綠的五十％）。

小英政府對施政一百天的各種民調當然要謙虛接受和認真解讀和參考。從親綠的民調資料，應該可以學到很多今後當有的施政方向和作為；獲肯定的一定要堅持，被批評的，也務必要檢討。對於偏藍的民調，則是要小心注意和掌控它可能產生的不必要政治擴散效應。

當然，我個人更願建議英全團隊，除了數量化的民調數字之外，更應該細心傾聽和閱讀那些非量化，但卻很有見地的評論聲音和文字。