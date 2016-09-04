自由廣場》台灣不能台只能彎 奇怪耶

◎ 余敏長

因為周子瑜事件，蔡英文總統在今年一月十六日勝選感言強調：「只要我當總統的一天，我會努力讓我的國民沒有一個人須為了他們的認同而道歉。」

言猶在耳，靜宜大學五名學生在台中市洲際棒球場觀賞亞洲青棒錦標賽台、日大戰時，手持「台灣就是台灣，TAIWAN IS NOT CHINESE TAIPEI」等標語布條，卻被自稱是中華民國棒球協會工作人員的男子，用粗暴手段喝斥並搶奪布條。相較於周子瑜在其他國家舉國旗被迫道歉，我們的國民在自己的國家手持「台灣就是台灣」標語，卻被自己國家的人民粗暴對待。蔡總統，您覺得如何？

體育署副署長林哲宏表示，未來若要表達不同訴求，規劃在體育場外的入口處旁設置專區，以避免糾紛困擾。請問，表達國家認同如此羞恥，不能堂而皇之在球場內自由表達，僅能在「場外」的入口處「旁」設置的專區嗎？民眾是來看比賽，又不是來集會遊行，為何要設置專區？同樣來看比賽，可以僅因表達國家認同，就要與其他看比賽的民眾有所區隔嗎？如此設置專區的結果，不啻對表達國家認同的民眾標籤化嗎？這樣的做法，究竟是避免還是擴大糾紛呢？

或謂，這是基於國際規範、國際現況不得不然的結果。難道，新政府上台後，表達國家認同，變得更加卑微嗎？在別的國家暫且不論，在自己的國家觀賽，有必要犧牲人民國家認同的表達自由，而對所謂「國際規範、國際現況」卑躬屈膝嗎？一再卑躬屈膝，長期扭曲自己的國族認同，還能期待在新政府帶領下，我們國家更形正常化嗎？在自己國家都獨立不起來，還能對外侈言我們是個主權獨立的國家嗎？改朝換代了，新總統究竟可以為台灣人民對國家認同的自由表達，做多少改變？

（作者為律師）