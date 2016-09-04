自由廣場》月薪780到所得替代率102%

◎ 蔡勝雄

我是高雄中學退休教師。前此媳婦為我們從美國買船票（較便宜），參加公主號郵輪的阿拉斯加之遊。有一次和一位美籍婦人共桌吃飯，言談中，她告訴我們，她是客車司機。我聽了有點驚奇，問她是在休假嗎？她說，不是，賺些錢，出來度假的，回去再找事做。我驚奇的是，台灣的司機能不能、敢不敢出來乘郵輪度假。

有人說，寒暑假，機場大部分是教師和醫師，忙著出國旅遊。這大概是不同制度下，不同職業人的生活現象。

我自一九六三年出來教書，當時基本月薪是七八○元（私校是一千多元），每年晉級加二十元。三年後有船務公司要我去幫忙，我不願意。經理說，那麼公餘的時間來，他們每月付我三千元。我做不到一年，發覺碼頭邊上幹活有太多陋規，就辭掉兼差。

常常有同事提醒我說，「批改周記簿，不用那樣詳細啦。以前我們的老師不就是紅筆圈幾圈，畫一個閱字，就發給我們嗎？」我還是覺得敬業是做事的原則。

一九九九年退休，那時候銀行一般月息是十一至十二％，有人領全退，買房地產。我不會理財，還是領月退的好，以後生活有著落。

隔年阿扁意外當選執政。他沒準備好，整個社會也沒有迎接改革的準備。他做甚麼，報媒就罵甚麼。他說，不論種族、職業、階級，其稅賦、社會福利制度要依公平正義原則來設置。說到要改十八％，我才注意到，我領的所得替代率是一○二％，退休比上班領更多！我不了解制度怎麼設計，怎麼修改，只是信賴政府。可是這是很荒謬的呀！

阿扁也不敢大刀闊斧地改，只把主管加級、研究費這些加料拿掉。這下子好像捅到馬蜂窩，罵聲爆響，連一些自稱支持阿扁的人也罵。馬英九當選了，也說年金制度要改。但他把阿扁改的制度「改正過來」，恢復主管加級制。大家不作聲，只差沒大聲叫好。

社會安和樂利，公平正義是必要的基礎，而不是某些人說的「信賴保證」。制度有其時代性，當它變成不合理時，就應修改，社會才得安穩，各行各業和平相處。

（作者為高雄中學退休教師）