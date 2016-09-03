自由廣場》司法大眾化一點好嗎？

◎ 謝承餘

前幾天在貴報看到有關「司法改革讓人看得懂」的讀者投書，自己想呼應這篇報導的同時，還認為司法教育應該更普及化及生活化，減少法律跟人民間的鴻溝，同時避免司法資源被「不知」引發的糾紛所浪費。

以一個大學生來說，自己只有在國高中公民課程接觸到法律，但公民課受限於節數的關係（常是一週一節）加上其他科的份量沉重，因此公民教學只能就大方向讓你了解：著重於憲法、刑法、民法等原則理論的介紹，實際上對於司法仍相當陌生。再加上法條本身相當艱澀，光看法條難以理解實際判決應用的情形，因而除非是法律或有需要用到法律相關科系的學生，對於法條本身常會有誤解，可能誤觸法網而不自知。

舉個生活中的例子：在ptt上面，常看到有人踢爆男友或女友劈腿的言論，底下難免會有網友留言提醒：是不是應把對方身分寫得隱諱一點，避免引發訴訟糾紛。這時候常會看到底下的留言紛紛表達「只要是真的有什麼不可以」；但在刑法中，誹謗涉及名譽且無關公益且意圖散布於眾，而指摘或傳述便足以成立罪名。作者本身還私下問過朋友及家人，幾乎都是持：「是真的就沒有事的看法」。一般人的認知跟真正的法律見解相距甚遠。

也由於對司法陌生，因此只要碰到告訴，檢調提起調查，一般的學生常是亂了手腳，不知道利用訴訟法對於人民的保障來保護自己的權益，常常就像束手的羔羊任對方喊價，也在網路時代產生了所謂的網路訟棍，以刑法作為要脅，從中索取賠償，實在是利用法律製造社會的混亂，失去原本法律制定為促進社會安定的原意。

因為自己就讀醫學系，系上的學長及外校的學生均有人在為醫學術語大眾化的工程做努力，希望讓大家在面對醫學知識時不再為艱澀用語的高牆所阻隔。期盼相關教育單位也能讓法治教育更生活化，相關資訊能以大眾化且有系統的方式揭露在網路，讓司法真正能進入到民間，不再跟人民有大大的鴻溝。

（作者為中國醫藥大學醫學系學生）