自由廣場》中華台北愛國怪主播

◎ 許又方

幾位大學生在亞洲青棒錦標賽現場高舉「台灣就是台灣」的標語，結果遭到棒協人員粗暴地拉扯、驅離，理由是體育競賽場合不應出現政治性標幟；也有自稱「愛國主播」（既然愛國，怎麼會甘於自稱「中華台北」？）者誇誇其談，認為「政治歸政治，體育歸體育」，要那些不是真心觀賞比賽的「假球迷」滾出球場。這些說法不僅邏輯誤謬，且完全不顧國際現實，純然只是自欺欺人之論。別的不說，光就「中華台北」這個奇怪的名稱，就是個不折不扣的政治符碼，就是政治干預體育、乃至其它非政治組織的明證。

對歷史稍有理解的人都知道，「中華台北」這個詭異的名號其實是當年蔣氏政權在中共處心積慮排擠台灣參與國際組織時、仍堅持「漢賊不兩立」的頑固思維下的產物，「中華民國」被迫退出聯合國也與此等思維息息相關。有識之士在當時已意識到繼續用「中華民國」立足國際社會的困難，因此遂有更改國號之議，如《自由中國》的實際負責人雷震就曾於一九七一年發表〈救亡圖存獻議〉，鼓吹民主化，並建議蔣氏政權將國號改為「中華台灣民主國」，但未獲任何回應。以現在的眼光看，雖然雷震的建議未必穩妥，但如果當時的國民黨政權能看清國際現實，願意在國際社會仍對台灣有較多同情的時局下彈性更改國號國旗，諒不致出現如今這種「國號喊不出口，國旗見不了人，國歌唱不出聲」的卑屈窘況。

既然「中華台北」是政治干預體育下所產生的東西，那麼我們是否也能以子之矛攻子之盾，要求政治干預退出，讓台灣像其它國家一樣，以「國名」參加體育組織？而非繼續使用那個自降國格的「中華台北」？如果台灣棒協、國際棒球組織，乃至奧委會都不敢接受這樣的提議，又有何資格吹噓「政治歸政治，體育歸體育」的論調？

（作者為東華大學教授）

◎ 張兆林

到球場為台灣隊加油，一定要認識雙方所有球員？一定要相當熟悉棒球規則？用「台灣就是台灣」當作加油標語就是挑釁？身為台灣人就單純地因為想要台灣隊贏得勝利而進場加油，不行嗎？熱血主播是熱血到腦充血，導致嚴重的大頭症了嗎？

目前台灣所有的問題，基本上就是因為國家不正常，主權意識長期被弱化，包括丁元凱所說「台灣體育環境已經很糟糕」也是，因為台灣國家不正常導致台灣體育發展在國際上困難重重，而國內有限的體育資源又被特定政治勢力長期介入把持，各類體育協會拿著政府的補助款，不僅沒盡到善待選手之責，甚至結黨營私，用國家資源培植私人勢力，這才是惡質的政治介入體育啊！

（作者為台聯組織社運部主任）