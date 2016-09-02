自由廣場》流浪貓笑看肥貓上街頭

◎ 林進國

一個不用工作退休的人，月退俸竟然比在職場工作的人多好幾倍，幾十萬的軍公教退休人員，包含十八％優惠利息與將近一百％的所得替代率月退俸，一年就吃掉政府三千多億的民脂民膏，而這些造成政府缺乏資源照顧廣大的社福與弱勢扶助，缺乏資源進行國家建設，更是犧牲了一千萬台灣勞工的低薪與低年金所換來的代價。

回顧筆者當年在公司擔任營業課長，每月肩負公司三千多萬的業績目標，每天早出晚歸戰戰兢兢承受公司業績壓力，那時我的薪水是四萬元，這是勤奮工作的代價。看看我們勞工與企業主如此的善良與打拚，從來不敢奢望有高額的利息與退休金，我們不會走上街頭為自己牟取不當暴利，但求這個國家能盡量公平一些就好，期望政府的革新，這也是今日能夠換人執政的基礎。

政黨輪替後現在有一群軍公教退休者準備九月三日要走上台北街頭，他們大喊要尊嚴、要改革的口號，但要捍衛的卻是自己高得離譜的不當利益，高舉信賴保護原則的大旗，嘴說改革不能溯及既往這樣不負責任的鬼話，這些人何不看看已經破產的希臘，覆巢之下無完卵，國家破產受害的將是全民。

（作者為科技公司營業部經理）