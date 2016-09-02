自由談》棒協憑什麼搶標語趕學生

在台中舉行的亞洲青棒錦標賽，大學生舉著「台灣就是台灣，Taiwan is not Chinese Taipei」的布條，也沒招誰惹誰，棒協的工作人員竟悍然搶奪布條，趕人出場。

布條是私人財產，標語未違善良風俗，學生未妨害觀眾權益，三者皆受保障，棒協憑什麼奪人財產，限制人身自由？

體育署解釋因「依據Chinese Taipei的模式，是歷史上不得已、無奈的作法」。但棒協對學生盛氣凌人，動手動腳，哪像是不得已？

而體育署居然打算在「體育場外的入口處旁」設置專區供舉標語「以避免困擾」，這是變本加厲，將言論自由掃地出場，如此硬幹，體育署恐遭抗議。

長期接受「中華台北」遺毒的洗腦，台灣體育界缺乏「台灣主體意識」，在賽場上自我矮化，甚至自我奴化，即使在台灣的土地上亦然。

二○○七年，亞洲盃女子足球賽在台北市舉行，台灣球迷帶國旗進場為自己的球隊加油，竟遭取締；九年後，事態重演。

在自家土地舉標語、國旗，本屬天經地義，國際奧會根本不干預，反而是體育單位相煎太急，難道是因他們的背後都有藍營的人把持？

某電視台體育主播居然還嗆學生「政治滾出體育圈」，他的神邏輯是，舉標語的人若不認識球員，就應滾出球場。見他的大頭鬼，識見短淺，遠不如見義勇為、喝斥棒協的「便當哥」。

美國職棒大聯盟金鶯隊總教練休瓦特曾說「台灣就是台灣，跟中國一點關係也沒有」，他還請台灣記者不要再講「中華台北」去混淆他，因為「It’s not Chinese Taipei, it is Taiwan, B-i-g difference.」

休瓦特、便當哥和學生的腦袋都很清醒，但那些患了軟骨症的人，何時才能覺醒？（莊榮宏）