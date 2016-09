自由談》棒協憑什麼搶標語趕學生

在台中舉行的亞洲青棒錦標賽,大學生舉著「台灣就是台灣,Taiwan is not Chinese Taipei」的布條,也沒招誰惹誰,棒協的工作人員竟悍然搶奪布條,趕人出場。

布條是私人財產,標語未違善良風俗,學生未妨害觀眾權益,三者皆受保障,棒協憑什麼奪人財產,限制人身自由?

體育署解釋因「依據Chinese Taipei的模式,是歷史上不得已、無奈的作法」。但棒協對學生盛氣凌人,動手動腳,哪像是不得已?

而體育署居然打算在「體育場外的入口處旁」設置專區供舉標語「以避免困擾」,這是變本加厲,將言論自由掃地出場,如此硬幹,體育署恐遭抗議。

長期接受「中華台北」遺毒的洗腦,台灣體育界缺乏「台灣主體意識」,在賽場上自我矮化,甚至自我奴化,即使在台灣的土地上亦然。

二○○七年,亞洲盃女子足球賽在台北市舉行,台灣球迷帶國旗進場為自己的球隊加油,竟遭取締;九年後,事態重演。

在自家土地舉標語、國旗,本屬天經地義,國際奧會根本不干預,反而是體育單位相煎太急,難道是因他們的背後都有藍營的人把持?

某電視台體育主播居然還嗆學生「政治滾出體育圈」,他的神邏輯是,舉標語的人若不認識球員,就應滾出球場。見他的大頭鬼,識見短淺,遠不如見義勇為、喝斥棒協的「便當哥」。

美國職棒大聯盟金鶯隊總教練休瓦特曾說「台灣就是台灣,跟中國一點關係也沒有」,他還請台灣記者不要再講「中華台北」去混淆他,因為「It’s not Chinese Taipei, it is Taiwan, B-i-g difference.」

休瓦特、便當哥和學生的腦袋都很清醒,但那些患了軟骨症的人,何時才能覺醒?(莊榮宏)