大家都要放下心中的魔法棒

今天是九月一日,農曆八月一日,民間俗稱的鬼月已經過去了,自此陽歸陽、陰歸陰,各自回到正常的軌道去運作,意味著又是新階段的開始。五月二十日承載著高度期待上任的蔡總統與新政府,現在仍然獲得超過半數的民意信任,但是在執政表現上,大眾的認知則出現了落差,這個現象意味著多數國人希望蔡英文政府做好並認為蔡英文政府願意做好,但是目前執政團隊尚未完全達到預期的目標。

在討論這個現象前,有兩個前提必須先確認,首先,台灣的外部威脅勢力以及國內的競爭政黨絕對不想看到蔡政府做好,原因不言自明;但望治心切的國人則反之,上天下地、大小事都想找蔡總統解決,甚至有人急迫以為她手上應該要有魔法棒,可以一夕之間點石成金,化無為有,變出滿桌佳餚。

其次,儘管二○一八年底將有具「期中選舉」效果的縣市長改選,但眼前看不到國民黨有領袖級的人物準備出場,因此未來一年半的國政治理,基本上應該是「穩中求進」的改革格局,循序方為上策,千萬煩躁不得。

在這樣的背景下,關上鬼門,告別了紛亂的農曆七月,新政府團隊不妨抽些時間稍作沉澱,整理一下過去一百天的得失,從而才知道自明天起如何增得減失。站在要求蔡政府務必做好的角度,這三個多月的實驗,證明至少有兩件事應該要在適當的時機回應社會:

第一,從總統府到行政院、再至國公營事業單位,歸根結柢還是用人的問題,用對人,可以出新氣象,用錯人,要嘛失去作用,甚者自蹈困境;外界不便逐一點名顯不適任的官員與董事長,但是可以歸納出若干用人心態。之所以在重要職務任用年長者、前朝要員、扶正政次,透露出的是階段性過渡的思維,如果這些人不懂得現代為政之道重在溝通,這類人的平淡很容易成為平庸的同義詞。

至於任用民進黨人的部分,一類是恭順者,這些日子以來,蔡總統成了無所不能的孫悟空,這些幕僚好似全是吹出去的毛,各個都是化身,問題是國家非一人所能獨治,少了一群能夠獨當一面的將士,主帥必然力不從心;另一類則是派系色彩濃烈、專業卻有待商榷者,這些人在受到反對黨責難時,回應方式也並不高明、謙卑,於是其分享資源的形象自然強過奉獻服務,也會給予外界誤解:莫非派系是套在孫悟空頭上之「緊箍咒」?至少,新政府讓人感覺並未將派系問題做出較佳的處理。

第二個需要重申的是做事的方法,看得出來,蔡總統由於肩負著沉重的使命,以及盼望劍及履及、五路齊發的求好心切,短短三個月,政府已經宣示了一連串的革新宏願,創新的部分,要害在執行,這牽涉前述的用人,更需要時間;改革的部分,必然挑戰現狀、遭遇既成的人事物。西方有句經驗之談:「如果同時追捕兩隻兔子,終將一無所有」(If you run after two hares, you will catch neither.),換言之,再棒的獵人,都很難左右開弓、一心二用,涉及到人的問題,就不是科學問題,而是政治問題,操之過急,就會樹敵過多,所謂好漢難敵四手,自是為政大忌。

沒有人生來就會當總統,但是有機會當上了總統,站在高處往四周眺望,若看到了滿目的瘡痍,不妨先坦承告訴人民:我手上並沒有魔法棒,並且提醒自己:我依舊只是個人,必須耐下性子,放掉得失心,不妨列個先後時間表,一樣一樣來解決。同時,我一個人不夠,需要大家一起挽起袖子幹活,那麼在仍有五成以上信賴度的民氣可用下,此後當可大開大闔,用人唯才。外界相信,一旦有所調整,路子將因此柳暗花明,絕對有助於耳目一新。