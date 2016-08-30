自由廣場》 【金恒煒專欄】正晶一周與小英百日

正晶一周與蔡英文百日放在一起月旦，有些不按牌理出牌？一個是電視叩應節目雙主持人；一個是總綰國家大政的總統，當然很難比觀。但為什麼可以放在一起？此中確有真意可言。

正晶開播一周即獨占鰲頭，高居叩應節目第一而不墜，甚至搶入全天節目八十名中第六，所締造的佳績，不敢打包票說必然絕後，卻是空前。口說無憑，姑舉一例。鄭弘儀主持「大話新聞」，有人說是一則傳奇，因為他是收視「一哥」，被迫卸下十年主持棒的最後一晚節目，平均收視率高達一．三一；但是正晶在民視第一天首播即衝到一．五一，最高飆到二．三一，而且接下來一周，居高不下，蔚為熱潮。

那麼要問為什麼？至少「正晶」有三個亮點。首先，這是台灣叩應節目主持人在收視與掌聲俱高時跳槽；事件本身即具新聞性。其次，正晶從壹電視跳到民視，而民視又碰到董事會改組，由獨派傳奇人物郭倍宏取代形同民視招牌的藍丁陳剛信，這也是媒體界的大新聞；兩大新聞焦點：民視結合正晶，不敲開觀眾的好奇心門也難。三者，郭倍宏召集員工表達他的獨派立場，但強調新聞歸新聞，新聞部不必看老闆臉色。有意思的是，正晶直屬董事會，不放在新聞部之下，於是回到論述與新聞走向分流的正軌；董事會的理念透過正晶展現，民視與正晶的合體之耐人尋味在此。再補充說明，民視是無線台，具有先天收視的優勢，當然也是造成正晶熱銷的因素之一。不過因綠營全面執政，傾綠節目的收視下挫，不是靠新聞炒作即可提升。

再問蔡總統有沒有亮點？不但有，而且大大的有。第一，她是台灣有史以來第一位女總統。第二，民進黨再執政，是台灣第三次政黨輪替，依政治學者定論，經過三度輪替才算進入民主國家之林；難怪美國最近相繼成立兩個智庫，原因是「台灣已經歷第三次政黨輪替，民主化的台灣卻沒有得到與其地位相稱的應有重視」云云。第三，掌控台灣逾七十年的中國黨，終於走到歷史盡頭；而蔡英文就是終結此黨國的代表人物。這是蔡總統上台的三大亮點。

再問下去。為什麼蔡英文的一百天，掌聲愈來愈小，而正晶不過一周，卻熱火朝天？

其中的關鍵，就是核心價值的收與放。正晶在壹電視，堅持「公平、正義、正直、善良」，轉到民視則添加追求「正名、制憲、獨立、建國」的口號；如果獨立是票房毒藥，正晶的收視會燒到令人咋舌？相反的，蔡總統定調「維持現狀」，大量引入「老藍男」進入內閣，以不統不獨為號召。日前台灣民意基金會最新民調出爐，經過分析，呈現泛綠板塊才是蔡英文主要支持力的現實；相反的，小英卻毫不在意綠色理念，這不是拿石頭砸自己的腳？

總之，正晶一周可給小英百日當針砭；教訓就在眼前，不需殷鑑。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）