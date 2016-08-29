社論》中客不來，台灣人就非去中國不可？

救經濟的方便法門是貨幣政策，因為印鈔票與灑錢的效果最直接快速，人民最容易有感。財政政策也可見效，不過各國舉債普遍偏高，擴大財政支出也有局限性。最艱難的是結構性改革，卻能真正改善體質，使經濟躍升到另一個境界。從馬政府時期全面傾中後，產業的轉型創新陷入瓶頸，仍舊維持技術門檻低、微利的代工模式，失去了向工業4.0進階、邁向分享經濟的契機。因此，吾人一再點出台灣經濟面臨的最大挑戰，乃是被舊的結構與規範纏繞而無法掙脫的困境，是以此番要救起台灣經濟，必須推動結構性改革，才能強化經濟動能，超脫當前的窘局。

然而，企業習於坐享中國低廉勞動成本多年，早已失去創新的雄心大志，要拋棄安逸的舒適圈，尋回開創打拚的精神，談何容易？尤其，陷入傾中魔咒的不僅是傳產製造業、科技業，觀光業也在馬政府吸引中國觀光客救經濟的政策下，掉入中國的牢籠，以致中客竟成為中國威逼小英承認「九二共識」的籌碼。而新政府上台三個月，就有旅行社倒閉，飯店出售，夜市消費人潮減少，以及鳳梨酥產值減少四、五十億元之奇怪傳言，且觀光相關行業也要走上街頭抗議，成為近日台灣社會諸多亂象之一。

由此可見，產業的轉型已不再只是製造業，必須將服務業納入調整規劃。而小英執政以來喊得震天價響的五大創新產業，如以太陽能及風力發電為主的綠能科技、以國艦國造為主的國防工業自主化、以自動化為核心的智慧機械、以網路及分享經濟為主的亞洲矽谷、以關照全民健康醫療及尋求最大市場利基的生技醫藥，自然是值得努力的目標，但當前急迫的議題之一，則為觀光業的振興與調整。

我國海外生產比逾半，而且絕大多數在中國，同樣地，去年來台觀光客人數一千零四萬多人次，中客為四百一十八萬多人次、佔四成，造成我觀光業高度依賴中國，遂與製造業同樣淪為中國以商逼政的利器。這個議題可從這些角度分析︰首先，爭取中客來台的目標並沒有錯，但是必須面對的現實是，中客來台並不是純然觀光，係具有特定目的，因此讓這種穩定性不足，且為中國官方操控的旅客佔了我國觀光客的四成，不得不說已成為隱形的國安危機了。由中國在新政府上台後祭出限縮中客的威脅，而國內業者也大唱哭調，裡外呼應，充分印證中國觀光客是政治型旅客，隨時可以在中南海一聲令下消失，並不值得爭取，故而此次觀光業危機，若是新政府因應得宜，便可從此擺脫對中客不切實際的幻想，反而是台灣觀光業興起的契機。

再者，中國觀光客儘管年來四百萬人次，但能夠成為政治籌碼，本身就是不合邏輯的怪事。馬政府時期的思維是中客來台能夠救台灣經濟，以此推論台灣人一年赴中國觀光也達三百四十萬人次，加上赴香港觀光的二百萬人次，不是也在救中國經濟嗎？其實，在觀光戰場上彼此籌碼相當，中國可以限縮中客不來，難道台灣人就非去中國觀光不可？世界這麼多國家，要論流行時尚、商品品質、現代化建設、文明、風景、歷史、古蹟，到處都有驚奇，實在找不出必須去中國觀光的理由。尤其，當自己的國家受人欺壓至此，到那邊旅遊真的會心安理得？會快樂嗎？或許有人會質疑觀光不必添加政治因素，正常國家當然不會這麼做，但是，如果具有敵意的國家用政治操作觀光，國人也應該體諒國家的處境幫幫台灣吧！不去中國觀光，至少在中國苦苦相逼時，改去別的國家觀光或在國內消費，也等於在幫助自己的國家。

總之，新政府要推動產業轉型，絕不能忽略觀光業這一塊。事實上，台灣這個島國風景美麗、自然生態豐富，人民和善，治安良好，眾多外島適合游泳、潛水、出海觀光、休息充電、享用美味海產，更擁有世界級美景，只要政府好好規劃，改善交通、觀光設施，強化國際宣傳，必然可以吸引全球觀光客，何必單戀中客，落得看人臉色的卑微境地？