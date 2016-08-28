自由廣場》國球三箭 揮棒落空

◎ 溫順德

三級棒球奪冠歸國，小英總統接見選手，提及棒運發展政策：鼓勵企業參與職棒、健全職棒二軍制度、強化棒球場地設施，希望健全棒球環境，為東京奧運做準備。小英所提國球「三箭」，看似切中當前要害，然僅著墨職棒領域，對棒球國力的強化，其實並無太大助益。

職棒乃是商業競爭，球隊數量市場決定，亦與實力提升無涉；二軍制度健全與否，為中職各球團問題，場地不佳確是事實，然球隊皆有其主場，理當自行強化設施，為何要由政府買單？基層棒球根基不穩，才是國球最大困境，三支箭全瞄向職棒，資源分配過於偏頗，不啻斷送國球生機。

小英總統稱，目前台灣各級棒球已超過九百支球隊，三級棒球質量並重，已具有很強的基礎。但以高中棒球來說，台灣黑豹旗參賽球隊，去年達一百六十二隊，已是三屆以來之最。反觀日本的甲子園，年年四千多隊參賽，而全國七成以上高中，都有棒球隊的成立。

沒有追夢的小選手，棒球不可能有未來。日本「甲子園」興辦百年，扎實穩固的基層球隊，造就了亞洲棒球強權。南韓舉辦「鳳凰旗」賽事，徹底改善棒運體質，也讓台灣難攖其鋒。擴大基層棒球人口，蓄積台灣棒球能量，才是棒運發展基石。

（作者為高中教務主任）