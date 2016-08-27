《社論》辜振甫2.0 馬英九2.0

上週六，蔡英文與記者茶敘時表示：海基會的人事，我們會在近期之內公布；現階段我們有幾位人選，正在做最後的諮詢與評估。在此之前，一位傳聞中的人選則稱：「在沒有九二共識的前提下，也許有人有更好的能耐也說不定。」言下之意，新政府不接受九二共識，海基會人事也枉談。這樣的觀點很奇怪，好像海基會是九二共識專屬機構，沒有九二共識便不成體統，如此一來，海基會為誰而戰？事實上，這就是過去八年的寫照，從江丙坤到林中森，都在執行當局「為統而戰」。台灣政黨輪替了，北京施壓新政府馬規蔡隨。問題在於：蔡英文維持甚麼現狀，會不會讓馬英九竊笑？

連馬留下爛攤子，九二共識如何攻防，乃是總統的權責，當然，總統必須傾聽民意，以民主為唯一的衡量標準。換言之，九二共識攻防戰，第一要以民意為依歸，第二要看總統決策，第三才是海基會執行。過去八年，馬英九背離民意，國共黑箱交易，以九二一中為兩岸關係政治基礎，海基會也貫徹上意、積極落實，結果民意反撲，白忙一場。二○一四、二○一六，兩場選舉，九二共識落花流水，民意風向不言可喻。這股民意洪流造就的蔡英文，應該比任何人還點滴在心頭。如果海基會人事透露的訊息，乃是新政府向九二共識挪移，而非鞏固維持獨立現狀，那麼不難預測：北京未必龍心大悅，台灣民意恐將排山倒海。民主，頭家最難忍被公僕欺騙。

蔡英文就職演講所指，依據中華民國現行憲政體制等「九二共四」，考慮到台灣處境的現實因素，多數人雖不滿意，但也勉強接受。美國在台協會理事主席薄瑞光作證，辜振甫、汪道涵都不曾說過九二共識。現在，只有北京方面堅持九二共識，以及台灣的部分老藍男女隔海呼應。所謂的九二共識，雖然是蘇起的文創產品，但從連胡會到馬習會已遭北京強灌兩岸同屬一中的內涵，這樣的戰果，北京自然是咬死不放，非要新政府吞下不可，此所以，九二共識四個字骨肉相連，乃是具有明確內涵的政治符號。這也是為什麼，北京不接受九二歷史事實的替代品，因為如此一來，新的政治符號就無法承載兩岸同屬一中的明確內涵，對北京而言，不啻是煮熟的鴨子飛了。

上海統戰部長來統戰，自拉自唱九二共識、一個中國。目前，北京非要九二共識不可，新民意絕不容新政府照單全收。冷和僵局，海基會人事根本不是當務之急。假使為了恢復兩會互動，違背民意任命迷信九二共識的談判代表，殊非明智之舉。總統明的不接受九二共識，海基會董事長曖昧接受九二共識，這樣的政治雙簧，不知北京是否可以有限度接受，但台灣的主流民意恐怕有被騙的感覺吧。為了海基會人事這步棋，把至少視台灣為獨立現狀的「九二共四」，移花接木為兩岸同屬一中的九二共識，「蔡藍族」再增添一個熱脹冷縮的滑頭，只會讓新政府與新民意隔閡更大。而五二○以來，那些對外交、陸委人事有所保留者，恐怕也將因此對新政府的觀感產生質變。

海基會首任董事長辜振甫，公忠體國，不辱使命，用心良苦維護國家的尊嚴與利益，人恆敬之。但過去八年，從執政者、執政黨到海基會人事，明顯向中國的立場傾斜，不僅獨厚跨海政商集團，且提供大量籌碼給北京繼續勒索新政府，縮減中國觀光客製造台灣旅遊業施壓政府便是一例。可見，執政者擇善固執，堅持清晰的核心理念，不為「九二恫嚇」所動，至關緊要。民進黨，更不能只想取代國民黨的代理角色，自失立場地乞求北京打開對話之窗。與此同時，海基會人事鋪陳，務必牢守台灣本位，堅持民主價值。當前，因應兩岸冷和僵局，台灣更需要國之大老堪當辜振甫2.0，且台灣也更不能再承受馬英九2.0自毀長城。