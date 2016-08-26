鏗鏘集》找到錢就會找到人

腐化的醜聞都會扯到錢，而只要找到錢，便可以找到人，揪出胡作非為之徒。美國史上最大政治醜聞水門事件，就是鉅額封口費現鈔連號，被查出來自尼克森競選連任總部，再牽連到白宮違法。

水門案從找到錢到找到人，誰該負責，貝克參議員要追的兩個問題就是關鍵：尼克森知道什麼？什麼時間點知道？結果，白宮秘密錄音提供「還在冒煙的槍」，直接證據指向尼克森知情，並利用權力企圖掩飾，妨礙司法。

兆豐銀行紐約分行嚴重違規，被指可能涉洗錢事件，既有不法金錢往來證據、兆豐銀行董事長認錯受罰的同意書，涉及違反規定匯款的雙方當事人不可能再隱瞞，錢的來源也會水落石出，問題就要一層一層查清責任。

水門案發生時，白宮把它淡化為「二流的竊案」；兆豐銀行也刻意把嚴重錯誤，淡化為管理違失，未理會美方警告。白宮有政治理由要吃水門案，但兆豐銀行有什麼理由要違規掩護客戶？

唯一可能是這些涉及違規的客戶，地位不同尋常，對兆豐銀行有決定性影響力，它才會甘冒風險，做出在美國法網難逃之事。也只有如此，在二○一三到二○一四年間，馬政府不尋常的人事安排及資金傳言，才有合理解釋。

本案部分證據已是現成，在新政府高喊司法改革之際，兆豐案是檢調表現脫胎換骨，認真查明事實及追究責任的機會；政府監督部門的整頓措施，也沒有再擺爛閃躲的空間。

新政府處理本案的能力與結果，不但人民在看，抓到兆豐銀行把柄的美國官方也在看；何方神聖敢操控及隱匿，都有紀錄可查，政府要讓人感到耳目一新，就要給人民一個交代。（作者王景弘，資深新聞工作者）