自由開講》曲罷不知人在否？蘭陽戲劇團存廢的迷思

◎林茂賢

全國唯一的公立歌仔戲劇團－蘭陽戲劇團，因預算全數遭宜蘭縣議會刪除，即將面臨倒團的命運。在此事引起公憤一片撻伐聲浪中，我倒是支持議會的決議，因為從此蘭陽戲劇團終於可以得到「解脫」，有尊嚴的倒下，不必再承受縣會的羞辱、折磨。

首先，宜蘭縣議會認為劇團應該自給自足、自負盈虧，縣府也希望劇團能「削價競爭」養活自己，如此說來，我們那還需要設立縣立劇團？人民是否也能拒絕納稅，要求政府自給自足、自負盈虧？

蘭陽戲劇團創立的目的不是為了演戲酬神，而在於歌仔戲的教育、傳承、推廣，劇團應擔負民間戲班「不會做或做不到」的事。（取自蘭陽戲劇團臉書）

蘭陽戲劇團創立的目的不是為了演戲酬神，與民間戲班競爭「搶戲路」，而在於歌仔戲的教育、傳承、推廣，劇團應擔負民間戲班「不會做或做不到」的事，例如歌仔戲進入校園、社區教學、推廣歌仔戲表演藝術，傳承瀕臨滅絕的本地歌仔．北管亂彈戲、進行傳統戲曲劇本．樂譜整理、歌仔戲研究著作．音樂之出版，宣掦歌仔戲原鄉之戲曲藝術教育，並非以演出為目的，否則成立公立劇團將影響民間戲班生態，民間歌仔戲劇團衆多，又何需再設立公家劇團？

要求蘭陽戲劇團自力更生，這完全是推卸責任只想沽名釣譽、坐享其成的想法，劇團如能自己自足那又何必成立公家劇團？民間戲班不也都是自力更生自負盈虧？

按此邏輯民意代表為何不也要求公立的台灣交響樂團、台灣國樂團、國光京劇團、豫劇隊也都必需自負盈虧？文化藝術如能自給自足那需政府輔助？

宜蘭縣長林姿妙根本不知道蘭陽劇團的功能性，以為是公立的酬神戲班，實在是相當荒謬可笑。（資料照）

蘭陽戲劇團從原本的三千多萬預算，到現今僅編列一千多萬經費，劇團無法編足員額、無法製作大戲、無力推廣傳承，但議會卻是「又要馬兒好 ，又要馬兒不吃草」，不願付出只想坐享其成，議員「吃人夠夠，又罵人透透」，不給劇團足夠的資源反而怪劇團不長進，「巧婦難為無米之炊」，不想付出代價只想撿現成，天底下那有這種事。

其實，與其讓蘭陽戲劇團每年重複為了預算受盡屈辱，又要求戲劇團削價競爭與民爭利，那麼我主張不妨趁此機會裁撤蘭陽戲劇團，勇敢地向人民承認宜蘭縣政府、縣議會就是不想承擔、也沒文化，宜蘭縣民應該也不會對縣長和議員的文化素養感到意外，畢竟文化藝術不能立即見效又沒有選票，裁撤蘭陽戲劇團又何妨？因此，我支持宜蘭縣議會全數刪除蘭陽戲劇團預算，不要再讓台灣的文化藝術繼續遭受羞辱。

（作者為蘭陽戲劇團創團副團長，現任國立台中教育大學副教授，在蘭陽戲劇團兼職期間，未支領薪資及任何費用）

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