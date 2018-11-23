全面真軍》侯友宜、韓國瑜、林姿妙讓我們看到了草包出頭天的希望

侯友宜、韓國瑜、林姿妙這三個人若是能夠創造成功的經驗，不也正是昭示了無論我們過去再爛、再糟，現在再怎麼無能，只要我們的頭上有國民黨黨徽、只要我們的身旁有媒體的擁戴護，我們都有成為神或是救世主的一天。

全面真軍

各位真軍的粉絲，這應該是真軍選前的最後一篇文章了。這次選舉真軍有多焦慮，發文就有多密集。但就在這選前之夜，在這樣的焦慮之中，我們突然領悟了一個令人心喜的真相。從侯友宜、韓國瑜、林姿妙這三位候選人讓我們看到了：無論再草包，過去再臭，只要被媒體好好包裝，都能成為明星。

阿彌陀佛，各路神仙速速歸位，勿擾人間。（資料照）

侯友宜這樣一位完全說不出他7年副市長作了什麼，也無法提出任何讓人眼睛一亮或有建設性的政見。面對蘇貞昌的質疑，他只會說：「老縣長吼，這個吼」。面對段宜康的質疑，他只會說：「選辦會回應、吞下啦？吞下了沒啊？」面對謝長廷的提問，他只會說：「又來邀功！謝謝辛苦的大家啦」。在政見發表會上，他沒有提出有意義的政見，只是告訴我們他的名字跟警察故事。最後也最重要的，他不敢辯論，因為他禁不起質疑。

韓國瑜透過電視、紙媒、網路鋪天蓋地的造神，風傳媒在全面真軍的檢驗不及格後還持續的在造神，其實真軍不只投了一篇荒謬文，也全數獲刊，但為了顧及媒體自尊，我們選擇在心中打上大大的一個叉。韓國瑜有口才有魅力，已經是三人中最好的，但是透過媒體，把他不堪入目的過去漂白造神、把他空洞無意義的辯論黑白顛倒，他的網路支持者極其惡質，黃國昌、林夕及諸多公知也已經表達對此的擔憂。而當昨晚韓國瑜的機車造勢隊伍在市區無視法紀逆向行駛、無所顧忌時，除了高雄曾被污名化為飆車族城市的記憶再度浮上心頭，更讓我們對於韓國瑜未來想將高雄帶往何方？是否又要走回頭路？充滿疑懼。韓國瑜空空如也，但韓國瑜崛起的現象背後代表著什麼，有著怎樣的力量，我們必須要深思。

林姿妙喔，A凍講吼，是一個看起來人很好的大媽，但是他怎麼連話都說不清楚、怎麼連字都看不清楚。怎麼會這樣？這樣的一位候選人，竟然能獲得國民黨的提名，踏上成為百里侯的最後一哩路，最有趣的莫過於還是會有忠貞的國民黨員們看到黨徽就蓋下去。

看看姿妙多豪爽，不過飲酒過量傷身喔～（截自民視新聞畫面）

這三個人對我們的三觀都造成了強烈的衝擊，但是我們覺得此時應該要反向思考，這三個人若是能夠創造成功的經驗，不也正是昭示了無論我們過去再爛、再糟，現在再怎麼無能，只要我們的頭上有國民黨黨徽、只要我們的身旁有媒體的擁戴護，我們都有成為神或是救世主的一天。

如果這樣子的未來不是你想要的，11月24日，讓我們一起選擇拒絕虛假，全面真軍。

本文經授權轉載自全面真軍 侯友宜、韓國瑜、林姿妙讓我們看到了草包出頭天的希望