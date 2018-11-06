自由開講》選舉是面照妖鏡，照出侯友宜跟黑道滿滿「厚友誼」

◎李柏毅

了解過去國民黨統治歷史的人，都知道國民黨與黑道（青幫）有著深厚的淵源，蔣介石當年靠上海青幫在中國「清黨」，來到台灣後，更利用黑道以私刑打擊民主異議人士（如江南案）。而國民黨新北市長候選人侯友宜雖不是「正藍軍」出身，但因其警察背景，跟黑道也多有接觸。本來抓捕黑道、維繫社會穩定是警察的職責，但長久以來，警察包庇黑道甚至向黑道索賄的案例總是層出不窮，因此，黑道與警察經常被聯想在一起，一般民眾甚至會諷稱警察是「有牌的黑道」。難怪過去國民黨金介壽議員就多次痛批侯友宜「跟黑道掛勾」，顯然這個指控並非空穴來風，但侯友宜被問到相關問題時，總是切割、裝傻，讓人不禁感嘆那鐵漢的氣魄，到底去了哪裡？

選舉是面照妖鏡，照出侯友宜跟黑道滿滿「厚友誼」。國民黨新北市長候選人侯友宜雖不是「正藍軍」出身，但因其警察背景，跟黑道也多有接觸。（資料照）

讓我們一一細數侯友宜和黑道滿滿的「厚友誼」。如日前在鶯歌區聯合競選總部成立時，台下第一排就坐著統促黨總裁、竹聯幫創立元老之一的「白狼」張安樂，造勢現場的主持人還唱名表達歡迎，可惜事後卻慘遭侯切割。不僅如此，侯友宜之前特地遠赴台東，為有黑道背景、因一清專案入獄的張國洲市長站台，遭諷「官兵挺黑道」，在被媒體問到時，侯謊稱他們只是「巧遇」，卻被前一天侯自己發出的媒體採訪通知打臉，其實這一切根本是安排好的輔選行程。此外，侯友宜更聘任竹聯幫前堂主劉振南做中和區競選顧問，被問到時還裝傻說不認識對方、沒辦過他。侯總是自稱「重情重義」卻跟黑道台上手牽手，台下神切割，也難怪金介壽在議會質詢時會痛批侯友宜「不想碰的就說不知道」，侯友宜遇到爭議總是推給太太、裝傻敷衍，或許逃得了一時，但逃不了選民的檢驗。

日前張安樂現身侯友宜鶯歌區競選總部成立大會。（資料照）

侯友宜不只跟黑道「黏牢牢」，跟其他涉及違法，甚至遭判刑的爭議人物，也同樣有著滿滿「厚友誼」。像是為遠雄當門神助海撈25億的議員周勝考、以脅迫恐嚇手段逼迫住戶賣屋都更的議員候選人葉海瑞、行賄遭判刑後逃亡的議員候選人蔡錦賢、家族涉違法開發山坡地的縣長候選人林姿妙等，也全都跟侯友宜共同競選造勢，從黑道大老，到行賄、收賄或有前科的候選人們，都和侯友宜團結地站在一起。侯友宜甚至還大讚收賄的周勝考「地方服務做得很好」，或許侯友宜眼中的「服務」就是指拿錢替建商喬都更案，這樣直說大家就懂了嘛。正如柯文哲所說的「選舉是面照妖鏡」，過去總是以正義形象自居、自稱正向力量選舉的侯友宜，究竟是黑是白，一照就全都看得清清楚楚了。

黑道、賄選一家親 給你滿滿的厚友誼。圖從左依序為侯友宜、前竹聯幫愛堂堂主劉振南及二十年前曾因行賄遭判刑確定後逃往中國的蔡錦賢。（報社合成照）

（新北市民，自由業）

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