自由開講》為何兒虐案件爆發時，社工只能無奈「窮」跳腳？！

◎施凱文

近來許多兒少新聞事件，引發大家熱烈的討論，甚至有激烈的民眾跑去當事者面前主張正義，但不禁想起似乎這幾年來，許多次這樣的議題產生，而媒體也跟了風潮，引出了許多案件，但捫心自問，這些問題都解決了嗎？

每當媒體爆出了許多兒少新聞案件時，捫心自問，這些問題最後都解決了嗎？（截圖自網路）

在蔡政府上任後，不斷的宣誓要把社會安全網的破洞給補起來，這些時間，我們要來反問，政府到底補了什麼？為何這些事件仍舊不斷的發生？每當兒少遭虐死的事件傳出，發起民眾激憤，社政單位也常為眾人所指，因為大多認為，只要社工早一步做出緊急安置，這些遺憾的事就不會發生，但事實真的就是如此嗎？實務的狀況裡，究竟遇到什麼困難？為何這夢幻編織的社會安全網，總是頻頻的破網呢！

社會安全網分為3年期計畫推行，在社工人力上也逐年聘用。強化社會安全網計畫預計至109年共新增2,145名社工人力，加上原「充實地方政府社工人力配置及進用計畫」進用約聘社工人員876名從事兒少保護服務、家庭暴力服務、身心障礙需求評估服務等業務人力，預計補助地方政府約聘社工人力3,021人。就人力數量，看似補足，但問題就解決了嗎？

而近日許多議員/代議士的發聲，如參考15分鐘就發生一件兒虐案，民代呼籲建立吹哨者制度談及在幼兒園評鑑檢討制度中加入家長意見，並建立全國統一的幼教資訊平台，應建立吹哨者制度，鼓勵檢舉，避免知情不報的情事發生。或提出沈痛訴求，將修法家庭暴力、性侵害、兒少保護等相關法令，針對兒童傷害、性侵及累犯，加重罪則，一旦致死，加害者甚至要「一命償一命」或無期徒刑。

雖這些立意良好，但實際服務的狀況中，社工員面對的問題是什麼？

從社會安全網的策略裡面，我們可以看見當中要整合保護性服務與高風險家庭服務與整合跨部會服務體系，但餅這麼大，基層的社工總是吃不到，而真正的實際服務現象是什麼？各級政府在社政單位主責下，結合衛生、教育、勞工、建設、工務、消防、警政、交通、戶政及財政等各機關，原是好事，但實際社工處理下，與各單位合作的不同調，責任區分的不明，總是期待社工加強訪視，就可解決一切的問題，最終當一連串的社會新聞露出後，指向的都是社工，檢討的也是社工，那麼社工們能不跳腳嗎？

（社工）

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