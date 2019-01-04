自由開講》政府應全面禁止廚餘養豬

台灣養豬青年聯盟

當非洲豬瘟病死豬屍體已漂至金門岸上，防疫戰爭已處兵臨城下之際，行政院農委會於昨日（2019/01/03）卻宣布將於半年內規劃設置「聯合廚餘處理中心」，協助養豬戶蒸煮廚餘，而不願意積極釜底抽薪、直接禁止廚餘養豬。保留廚餘養豬不僅將製造台灣最大的防疫漏洞，更罔顧養豬產業內高達88%之飼料養豬戶的權益與感受。我們要求農委會應立即停止設置聯合廚餘處理中心，全面禁止廚餘養豬。

自去年八月份遼寧省爆發非洲豬瘟案例後，我們即不斷透過各種管道呼籲陳情，要求政府除了加強邊境查緝外，更應禁止廚餘養豬。廚餘養豬是傳統落後的養豬模式，不但無法提供豬隻充分的營養，危害動保權益，廚餘更是各類疾病傳播的重要媒介與途徑。歐美先進國家畜牧產業的發展歷史早已清楚顯示，許多大規模傳染病的爆發，常是透過廚餘餵養所致。如2001年英國才經歷牛隻的狂牛症風暴後，養豬業界則因少數小型豬場因以廚餘餵豬而導致口蹄疫的爆發，畜產業再度蒙受重大損失。美國許多州早於半世紀前即已禁止廚餘養豬，歐盟則於2002年全面禁止廚餘養豬。同樣也禁止廚餘養豬的澳洲，其農業單位官網更清楚指出：廚餘養豬將會導致口蹄疫、非洲豬瘟、豬瘟、假性狂犬病及豬水泡病等境外疾病的傳播。因此，澳洲政府除查緝境外非法肉品的進入外，更嚴格禁止廚餘養豬。

廚餘養豬是傳統落後的養豬模式，不但無法提供豬隻充分的營養，危害動保權益，廚餘更是各類疾病傳播的重要媒介與途徑。（新竹縣家畜疾病防治所提供）

廚餘養豬有害疫病防治，早已是基本的畜產常識。但自去年八月份以來，農委會卻持續顢頇怠惰，不願禁止廚餘養豬、積極輔導廚餘養豬戶轉型升級。而面對養豬業界嚴正呼籲之時，總以禁止廚餘養豬將難以處理廚餘去處的理由搪塞。

然而，養豬業界納悶的是，去年12月23日環保署已公開表示，國內約廚餘豬60萬頭豬所消耗的廚餘量並不大。若禁止廚餘養豬，這些廚餘只需瀝乾後再由焚化爐焚燒，環保署絕對有能力處理。即便環保署已如此表示，農委會仍堅持維持廚餘養豬型態的存在。且廚餘問題隸屬環保署權責，農委會不積極關心飼料養豬戶的安危，卻比環保署還擔憂廚餘問題。角色如此錯亂，更是令人費解。

日前蔡英文總統南下視察時已明確表示，協助養豬產業的轉型與升級是產業政策的終極目標。非洲豬瘟於中國大陸爆發迄今已近半年，如今當非洲豬瘟豬屍已漂至金門岸上，農委會卻寧願再浪費半年時間規劃設置廚餘處理中心、寧願花費公帑購買機器設備、寧願將環保署已能處理的工作攬到自身，卻不願立即禁止廚餘養豬，不願展現防疫決心，不願遵循總統的指示，儘速推動養豬產業的轉型與升級。

如今當非洲豬瘟豬屍已漂至金門岸上，農委會卻寧願再浪費半年時間規劃設置廚餘處理中心、寧願花費公帑購買機器設備、寧願將環保署已能處理的工作攬到自身，卻不願立即禁止廚餘養豬。（本報資料照）

我們衷心希望農委會能懸崖勒馬，停止規劃廚餘處理中心，無須浪費分秒必爭的防疫時間與納稅義務人的血汗錢，設置歐美國家早已淘汰的落後的廚餘養豬體系。農委會若願珍惜高達2,000億產值的養豬業，與依靠整個養豬產業（飼養、飼料、藥物、屠宰、加工）為生的數十萬家庭，就應全面禁止廚餘養豬，即刻推動養豬產業的轉型與升級。

「台灣養豬青年聯盟」已號召全台近300個堅實的養豬場共同發表此聲明，我們登記的飼養頭數超過129.6萬頭，佔全台在養總數的1/4。我們希望其他養豬戶能繼續參與連署的行列，我們更希望政府能擁有正確的政治判斷，並採取正確的手段措施，以保全台灣的養豬產業。

台灣養豬青年聯盟暨283戶養豬場

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