自由開講》滅火打綠，核四復辟

◎王漢銘

一場能源世紀戰爭，儼然已經開打。

107年11月底公投，在國民黨動員下，「火電1年減1%」以及「以核養綠」成功過關，然後立院，監院鋪天蓋地的打擊綠能，其實就是為了啟用核四鋪排。

雖然核電在2017年占總發電量8%，但利益龐大，所以擁核人士無不極力配合國民黨打壓綠能，甚至明知道電廠對空汙影響很少，還是要以空污之名，限縮火電使用。ㄧ旦火電每年減少要減少1%，綠電被成功污名化，自然而然就只剩下核電這個選項，而核一二三用了40年，在位的藍營立委和地方首長都不敢主張延役，所以自然將歪腦筋動到核四廠身上。

核四未來要花兩兆，但是只有少數的國內外的承包商受益，然後留下無解的核廢料難題無法解決。（資料照）

核電利益之龐大，在於從發電到除役，相關技術高度極中在少數廠商、包商及學者專家手中，從「蓋廠」、「買燃料」、「運維」到「除役」，一條龍賺好賺滿，什麼都要錢。別忘了，除役才是核電最貴的地方，大家都說有核後端除役基金，但現在只3000多億，去年一調就要追加到4000多億，未來很可能還要追加到6000多億（註1），這些成本都是要全民的電費來承受，跟反年改一樣，前人享受，後世子孫負擔。

而台灣沒有真正的核電技術和產業，怎麼可能自己除役呢？所以，讓我們看看英國核電廠10GW的除役要花120年，成本初估1210億英鎊，等同台幣5兆（匯率以41元計），單單1GW核電除役就是5千億，是台灣的五倍。由此可見，台灣的除役成本根本嚴重低估！未來還將持續追加（註2）！

一個核四廠還沒發電，就花了3000多億，而若要花七年重啟ㄧ部將近完成的1號機要再花500億（註3），再把未完成的2號機完成，少說也要1000億多，未來發電期間所需的燃料和運維也要1000多億，而依照電廠規模，參考英國的除役標準，百年除役費用1.35兆多，總共就是將近2兆。

這2兆就是核電幫心心念念的利益啊！而很巧的是，核四廠若兩部機組（共2.7GW）都完成，一年可以發電200億度，跟風電5.5GW一樣可以每年發電200億度，所以核電幫積極打壓風電，就是為了這2兆的利益。

核四未來要花兩兆，但是只有少數的國外核電廠商和國內喝花酒的承包商（註4）受益，然後留下無解的核廢料難題無法解決，這個結果，難道是你要留給後代子孫的嗎？ 呼籲台灣人民千萬別被騙了，滅火打綠，只為核四復辟。

參考資料

1、台電核電廠除役費用暴增至6千億！恐由全民買單

2、Nuclear Provision: the cost of cleaning up Britain’s historic nuclear sites

3、回應以核養綠公投 經濟部：核四重啟曠日廢時、核廢料問題難解

4、包商員工涉賄輕縱 台電護短自家人

（綠能工程師）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/