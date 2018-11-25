法操》【2018公投】公投案通過、不通過會有什麼效果？

2018年一共有10個案件被提到公投台上投票，而每一種公投案都象徵著你對特定價值的想法，而究竟這些公投案如果通過後會有什麼結果呢？

公投下修至滿十八歲就能投票，不少剛滿十八歲的高中首投族踴躍參與。（資料照）

法操司想傳媒

由於2017年底公投法的大幅度修正，公投的門檻變得更加容易達成，也使得2018年成為公投案百花齊放的一年。

2018年一共有10個案件被提到公投台上投票，而每一種公投案都象徵著你對特定價值的想法，而究竟這些公投案如果通過後會有什麼結果呢？就讓我們來看看：

＊以下提案理由均以公報中提案人理由書為主

第7案：你是否同意以「平均每年至少降低 1%」之方式逐年降低火力發電廠發電量？

如果通過門檻：行政院必須設法以每年至少1%的比例降低火力發電廠的發電量，至於具體方式由行政院想辦法。

如果沒有通過門檻：行政院可以繼續維持現有的能源政策。

第8案：您是否同意確立「停止新建、擴建任何燃煤發電廠或發電機組（包括深澳電廠擴建）」之能源政策?

如果通過門檻：行政院必須停止所有新建或擴建燃煤發電廠的政策、且未來也不得新建、擴建燃煤發電廠、發電機組。

如果沒有通過門檻：行政院可以繼續維持現有的能源政策、及未來能源政策的決定權。

第9案：你是否同意政府維持禁止開放日本福島311核災相關地區，包括福島與周遭4縣市（茨城、櫪木、群馬、千葉）等地區農產品及食品進口？

如果通過門檻：行政院必須維持過去禁止核災相關地區食品進口的政策。

如果沒有通過門檻：行政院仍可以保有選擇開放與否的權限。

第10案：你是否同意民法婚姻規定應限定在一男一女的結合？

如果通過門檻：立法者應於民法中明文規範婚姻的定義為一男一女。

如果沒有通過門檻：立法者可以不必立法限定民法婚姻定義為一男一女。

第11案：你是否同意在國民教育階段內（國中及國小），教育部及各級學校不應對學生實施性別平等教育法施行細則所定之同志教育？

如果通過門檻：應將同志教育從性別平等教育法施行細則中刪除。

如果沒有通過門檻：保留現有施行細則。

第12案：你是否同意以民法婚姻規定以外之其他形式來保障同性別二人經營永久共同生活的權益？

如果通過門檻：立法者必須以民法婚姻以外的形式立法保障同性二人經營永久共同生活權益。

如果沒有通過門檻：回歸釋字748，立法者可以用任何形式保障同性婚姻。

第13案：你是否同意，以「台灣」（Taiwan）為全名申請參加所有國際運動賽事及 2020 年東京奧運？

如果通過門檻：政府需嘗試以台灣為全名申請參加國際賽事、奧運。

如果沒有通過門檻：可以維持現在的參賽模式。

第14案：您是否同意，以民法婚姻章保障同性別二人建立婚姻關係？

如果通過門檻：立法者必須修正民法婚姻章規定保障同性二人的婚姻，也就是說不能是專法、專章。

如果沒有通過門檻：回歸釋字748，立法者可以自由選擇同性婚姻的立法模式。

第15案：您是否同意，以「性別平等教育法」明定在國民教育各階段內實施性別平等教育，且內容應涵蓋情感教育、性教育、同志教育等課程？

如果通過門檻：行政院應將現在於施行細則中寫到的情感教育、性教育、同志教育，直接在性別平等教育法中明定。

如果沒有通過門檻：可以保持目前的規範狀況，但立法者要修法也沒有關係。

第16案：您是否同意：廢除電業法第95條第1項，即廢除「核能發電設備應於中華民國一百十四年以前，全部停止運轉」之條文？

如果通過門檻：電業法中於2025年廢核的規定廢除，但並沒有提到一定要養綠，所以有可能只有核能沒有養綠。

如果沒有通過門檻：可以維持現在電業法的廢除核能計畫。

本文經授權轉載自法操 【2018公投】公投案通過、不通過會有什麼效果？