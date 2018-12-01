林濁水觀點》異哉！逼宮論 ：是民眾逼宮，立委自救

說是逼宮，不是只有皇權時代才有的事？「逼宮論」在民進黨內會有那麼強大殺傷力，難道民進黨是一個皇權時代的保皇黨？

林濁水

民進黨立委蔡適應27日公開呼籲總統蔡英文放棄爭取2020連任，做一個大是大非的思考，對黨的改變才有幫助；坦白說，這恐怕是多數民進黨立委的心聲，也是多數民眾的期待。

蔡總統選連任，民進黨立委面臨選得比北市議員還慘的危機！

多數民進黨立委有這樣的心聲是因為給台北市選舉的結果嚇壞了。一些民進黨人士為了打柯文哲，排除柯文哲乘勝參選2020年總統的威脅，所以力挺支持度奇低的姚文智競選台北市長，希望把柯文哲打下去。為了達到這個目的，明知民進黨議員在競選時愈和姚文智掛鈎，選情愈危急，還是硬逼著議員力挺，希望把他拱到得票20%的程度。看到這情形，我難過之餘說，挺姚，根本不足以讓他升到第二，卻可能使民進黨議員被母雞踩扁，掉了三分之一。如今不幸料中，民進黨台北市議員真的從27席掉到剩下19席。

自從1994年開放直轄市長選舉後，民進黨在台北市議會從11席一路增加到2014年的27席，中間席位減少的只有一次－2002少了兩席，真是一路挺進氣勢驚人，但是想不到這一次居然會一掉就是8席，把大家都嚇壞了。

假使2020年民進黨繼續推蔡英文參選，而她的聲望自去年初以來就一直是台灣十來個有資格選總統的人中最後一名，而且民眾對她的滿意度還持續在下滑中，這樣的景況如果持續下去，2020年時民進黨的立委選情會不會是台北市議員選舉慘狀的重演？這是民進黨民眾心中的最怕。

支持民進黨的民眾心理固然嘀咕，而民進黨立委多數肯定知道，如果依這態勢下去不變，2020年立委掉的肯定不是像議員般的三分之一和8席，甚至掉了一半，超過30席都可能。

假使2020年民進黨繼續推蔡英文參選，而她的聲望自去年初以來就一直是台灣十來個有資格選總統的人中最後一名，而且民眾對她的滿意度還持續在下滑中，這樣的景況如果持續下去，2020年時民進黨的立委選情會不會是台北市議員選舉慘狀的重演？（本報資料照）

掉30席！怎麼來的？

第一個根據是可怕的2005～2008年和2014～2016年模式：

1、2005年三合一選舉後，縣市長民進黨大敗，過整個黨的聲望跌落谷底，民眾對黨的認同大幅被國民黨領先，接下來2008年民進黨總統選舉大敗，立委席位剩下27席，慘不堪言。 2、2014年地方選舉，縣市長國民黨大敗，同樣民眾對黨的認同大幅被民進黨領先，接下來2008年國民黨總統選舉大敗，立委席位從64席掉到剩下35席。

如今2018年民進黨敗得縣市長只剩6席，和2014年的國民黨一樣慘，比2005年的民進黨還慘，而且選前兩大黨民眾認同度旗鼓相當，選後民眾對民進黨的認同大幅被國民黨領先。依《美麗島電子報民調》雙方是25.8%比19.1%，依tvbs民調是28%比17%；這已夠糟了，目前要選連任的蔡總統，民望還遙遙落後給可能的對手朱立倫和柯文哲。這劣勢目前看不到什麼逆轉的跡象，這樣下去，民進黨重蹈自己2008年和國民黨2014年的覆轍便是民進黨立委心中的最怕。

且再比較過去幾次選舉，推估一下2020年選舉的可能結果：

1、2005年三合一選舉，縣市長民進黨得票率42%，然後2008年選舉總統也正好是42%。 2、2014，地方選舉，縣市長國民黨得票率41%，結果，2016年藍候選人朱立倫31%，宋楚瑜13%，兩人相加44%，藍營總統候選人選票和2014年縣市長總得票率也幾乎一模一樣。

那麼現在，縣市長選舉國民黨得49%，民進黨縣市長得票39%，民進黨選得比2008年更慘。總統得票率如果援例和2008年的民進黨自已，以及2016年的藍營一樣，都和縣市長差不多的話，那就非常慘了。因為2008年的民進黨和2016年的藍營，立委的得票率都比總統的得票率還少了一些。那麼，2020年這樣假設：民進黨區域立委總得票率不會比總統少，而是一樣40%好了，那麼會得到多少立委席位？

2014年地方選舉，縣市長國民黨大敗，如今2018年民進黨敗得縣市長只剩6席，和2014年的國民黨一樣慘。（本報資料照）

且先估算區域立委的選舉，過去3次選舉是這樣的：

1、2008：民進黨區域立委得票率32.2%，得13席；國新親合53.5%，得61席。 2、2012：民進黨得票率44.45%，27席；國民黨48.12%,44席。 3、2016：民進黨45%，49席；國民黨39%，20席。

從這樣的對比中，可以知道在「贏者加倍獲獎，輸者加倍受罰」的單一選區制度下，台灣這幾次選舉有如下的現象：

1、得票率很小的差異就會造成席位的巨大落差。例如2012年兩大黨得票率只差3.67%，席位雙方竟然是44比27；2016年差6%，席位更是49比20。 2、只要區域立委總得票率在45%以下，而且不是第一大黨的話，就沒有機會得到30席的區域立委。例如2008和2006的民進黨與2016的國民黨。

根據這樣的軌跡，那麽民進黨在2016年如果是第二大黨，而且得票率只有40%上下的話，區域立委將在25席以下。如果加上原住民1席，不分區11、12席，總席次將達不到40席。

40席不到，這意義就是民進黨現任立委最起碼得倒一半！

只要區域立委總得票率在45%以下，而且不是第一大黨，就沒有機會得到30席的區域立委。（本報資料照）

可以休矣，所謂逼宮論！

未來局面是驚險到這程度，所以立委蔡適應會有心情為派系利益去逼宮？他豈不是只被擺在所有民進黨立委前面的恐怖景象嚇壞了，所以尋求自救而已嗎？他豈不是怕在選舉時台灣民眾因為沒有辦法支持民進黨推出的不得人望的總統，而讓立委倒得漫山遍野嗎？

因此，如果有所謂逼宮，那逼宮的豈不是台灣民眾，那裡會是蔡適應？或蔡適應的派系？

在逼宮論出台後，蔡適應第二天就改口說，「我從頭到尾沒有逼宮說，我非常支持蔡總統。」「逼宮論」為什麼威力強大到蔡適應馬上放棄自救？未免太不可思議了。說是逼宮，不是只有皇權時代才有的事？「逼宮論」在民進黨內會有那麼強大殺傷力，難道民進黨是一個皇權時代的保皇黨？

可以休矣，所謂逼宮論！讓民進黨從民主精神中站起來自救，並繼續承擔使命推動台灣的民主吧。

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