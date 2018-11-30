偶然言中》總統第二任期魔咒提前發生：同溫層裡沒有票（二）

溫層裡沒有新的選票，水至清則無魚。一旦把所有和自己不是百分百思想契合的人都當做敵人，或是堅壁清野地把和己方看法稍有不同的人全部都當做「智力測驗不及格」，那麼雙拳難敵四手，就是最符合邏輯的結果。

宋文笛

同溫層裡沒有票，水至清則無魚

既然把綠得不夠徹底的淺綠、白色、淺藍、深藍都一起歸類於「紅」，雙拳難敵四手就是最符合邏輯的結果。

何以綠營明明還在施政滿意度中低檔的總統第一任期，卻主打典型的滿意度在谷底的第二任期型策略，（也因而造成典型的第二任期選舉結果）？恐怕不能以經濟大環境不利等通用因素解釋，因為經濟全球化加速的年代，台灣經濟轉型升級的窘境，已經存在二十年以上，在扁、馬執政時代皆然，然而扁、馬並未在他們的第一任期遭遇如此大的挫敗。因此，綠營今年提早遭遇的第二任期型結果，還是得從今年的特殊因素找原因。主要原因之一，便是白綠分裂帶來的綠營自我邊緣化。以往來到總統第二任期，執政黨才會被被動地被多數選民背棄，今年執政黨竟然是主動地跟多數選民劃清界線，令人費解。

廣度和深度：建立廣大的統一戰線 vs. 催出基本盤

選舉策略說到底都只是簡單的「廣度」包容和「深度」激進這兩種路線之間的選擇。其中，廣度路線全力避免「水至清則無魚」，努力在議題上採取溫和包容的立場，必要時甚至可以暫時加以稀釋或迴避表態，以博得最廣泛多數選民的認同。理念雖好，沒有權力，便無法落實；要贏得權力，便得接受和理念不完全相同的人結盟，才能組成最大多數。

以往來到總統第二任期，執政黨才會被被動地被多數選民背棄，今年執政黨竟然是主動地跟多數選民劃清界線，令人費解。（中央社）

舉例來說，歐巴馬總統的前首席策士David Axelrod曾在2015年發表新書坦承，歐巴馬於2008年競選總統時，其實心裡明確支持同性婚姻合法化，但是為了勝選考量，在公開演說時卻多次表示他只支持傳統定義下的一男一女婚姻制度。一直到2012年，美國民意史上首次出現支持同婚高於反對的黃金交叉，歐巴馬方站出台，公開呼籲同婚合法化，適時地帶領美國社會走過「最後一哩路」。

即便在台灣，韓國瑜在選前同樣也是迴避兩岸關係問題，認為「不要講意識形態」；一直到勝選後，不到24小時，韓立即宣布成立兩岸工作小組，承認原本擔心在高雄會是敏感詞的「九二共識」。甚至回溯更早之前，今日被奉為「一邊一國連線」精神領袖的陳水扁在首次競選2000年總統時，也是因為擔心選民疑慮兩岸引發戰事，再三強調自己是「非傳統民進黨」，奉持的是模糊的「新中間路線」，兩岸「打拼不打仗、開放不開戰、競爭不鬥爭」，一直到2002年下半，以及2006年選舉失利過後，出於政治需要才回歸相對激進的兩岸路線。

綠營今年主要採取「深度」路線，放棄拓展中間票源，寄希望於政治版圖上屬於少數的支持者，能夠依賴他們強烈熱情，能夠以比較高的綠營投票率，勝過多數的敵營。所謂的「白綠分裂」，綠營主動和代表政治光譜中間的柯文哲和其支持者切割，便是此一指導思想下的產物。只是一旦自我定位為深綠，並且把淺綠都中間跟潛藍、深藍都粗糙地一起歸類為「紅」，那麼雙拳難敵四手，只是最符合邏輯的結果。

同樣的盲目樂觀情緒，綠營在2004年總統選後也曾經發生過。當年綠營第一次選票過半，全黨上下彌漫著樂觀情緒，彷彿所謂「台派」選票快速增長至四分之三已經是水到渠成、指日可望之事。因此當年年底立委選舉過度提名，分散選票導致多個選區該拿下的未拿下，最後席次沒有任何增長，完全浪費了總統大選破天荒過半後的氣勢。

綜觀台灣選戰史，在台灣政治光譜上，綠營一直是相對不適合操作「深度」路線的一方。絕大多數的時候，在絕大多層級的選舉中，藍營的政治版圖皆大於綠營，換句話說，就算兩邊同時放棄中間選民，深藍路線依舊比深綠路線的選票來得多。這在藍綠得票數上可以明確看得出來：藍營歷史上得票數最高點第一在2008年總統選舉，由於陳水扁第二任期魔咒而超實力發揮攻下765萬票；第二高票在於2012年，拿下正常水平的689萬票（和今年公投最事關認同的第14、15案的680萬和684萬不同意票數十分接近）。

相較之下，綠營的歷史最高點在於2016年，馬英九第二任期魔咒協助下，綠營攻下超實力的689萬票；綠營第二高點則是在2004年，首次國族議題公投綁大選以及現任優勢加持下的647萬；論正常實力，綠營的標準更接近2012年總統的609萬票－同樣的2009－2010年直轄和省轄縣市長選舉，綠營攻下578萬票，若是加入楊秋興於大高雄首次脫黨參選分走的半藍半綠的41萬票的半數，實際實力也是大約600萬上下，和 2012年的609萬票相仿。

（作者製表）

***按照常理推估，大部分時候綠營在台北市的實力大約 43.5%（60萬票），按照姚文智才得17.2%，可以推估剩下的26% 上下潛在選票投給了柯文哲，大約等於37萬票，加總起來全台灣等於537萬票，和綠營2008年總統大選獲得的544萬票屬於同一個區間，微幅差距可以由總統選舉稍高的投票率解釋。

白綠分裂，成就柯文哲淺綠共主和King Maker地位

韓國瑜雖然此屆選舉稍微蓋過柯文哲的光芒，但是長期而言，有三個因素決定柯文哲在擔任民粹主義共主方面有更強的續航力：一來「無色」民粹領導人缺乏長期的價值觀（values）支撐，需要大量媒體曝光（exposure） 才能維持支持者熱度，而媒體所在的台北市的市長曝光率從來都比高雄市長高出數倍；二來韓國瑜於選後立即宣布支持「九二共識」，兩岸路線已經回歸標準國民黨色彩，甚至日後或許有入主國民黨中央的可能性；三來，本屆韓國瑜勝過柯文哲的有利因素「素人性」在當選後已經自動消失，兩人一樣都是體制內人。

筆者曾在2014年12月初，柯文哲甫當選台北市長幾天後，曾在英文《中國郵報》發表評論〈Team Ko Wen-Je：Where to After Taipei〉，表示「素人牌」如同免洗餐具一樣，通常只能用一次，一旦當選，其邊際效應將隨著執政時間而逐步遞減（同理也適用於曾經的「非典型民進黨」蔡英文甚至曾經的「非典型國民黨」馬英九）。當初對柯文哲的預言，此後對韓國瑜也必將適用。柯文哲和韓國瑜的「體制外」性質和新鮮感將再度扯平。而日後柯將享有更高的曝光率優勢。

展望2020年，經此白綠分裂，民進黨面臨著政權在2020提早結束的風險。此屆綠營在首都一役，主動將淺綠和中間選民掃地出門，抹紅柯文哲只對於深綠的同溫層有效，奈何同溫層裡沒有票。而柯文哲證明能夠在綠營圍剿下，獨力戰勝台北市長一役，恐怕此後已經成功接收綠營不要的選民，成為淺綠和中間選民的新共主。

「素人牌」如同免洗餐具一樣，通常只能用一次，一旦當選，其邊際效應將隨著執政時間而逐步遞減。當初對柯文哲的預言，此後對韓國瑜也必將適用。柯文哲和韓國瑜的「體制外」性質和新鮮感將再度扯平。（中央社）

用心檢討：重拾包容、大鳴大放

柯文哲雖然缺乏黨機器基礎，在全國範圍擁有空氣票而未必有足夠組織能力挑戰總統大選。但是可以合理推斷他將成為足以影響決定藍綠之間誰能過半的關鍵「造王者」（Kingmaker）。如此的結果，還是證明了那幾句老生常談：同溫層裡沒有新的選票，水至清則無魚。一旦把所有和自己不是百分百思想契合的人都當做敵人，或是堅壁清野地把和己方看法稍有不同的人全部都當做「智力測驗不及格」，那麼雙拳難敵四手，就是最符合邏輯的結果。

展望未來，綠營若是認真相信自己是最能對台灣的進步改革做出貢獻的政黨，那麼為了維持競爭力，應該要做兩件事情：一方面領導層應該本著包容性和統一戰線精神，重新建立兼具進步精神和實用主義的價值論述，方能重建能夠過半的選票聯盟。另一方面，支持者要有雅量接受好意的建設性批評，不要著急於精誠團結「保衛司令部」，或是把苦口婆心的人貼標籤為「XX寇」、「親痛仇快」、「中共同路人」。

真理是越辯越明的，真的毫不心虛地相信自己是處在歷史正確的一方的人，應該不會生氣聽到和自己不完全一樣的想法，反而會心喜又有機會說服新的人，開發出原本沒有的選票，不是嗎？

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