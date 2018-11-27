法操》丁守中提選舉無效，只會影響台北市長選舉嗎？

究竟「選舉」無效與「當選」無效有什麼不同呢？選舉無效會有什麼效果呢？「選舉」無效，是全部選舉都無效，還是只有台北市市長選舉無效呢？

不驗票了！丁守中將直接提選舉無效之訴。（中央社）

法操司想傳媒

2018年底的9合一選舉，已於11月25日凌晨開票完畢，但此場選戰似乎沒有在開完票後就結束。最受矚目的台北市長選戰，兩強拉距直到開票的最後一刻才真正確定。台北市長柯文哲以3254票之差，險勝對手丁守中。

根據媒體報導，在開票結束後，丁守中原本打算同時提起當選無效及選舉無效之訴，因為丁守中不滿開票長達近10小時，甚至出現邊開票邊投票狀況，但在經過思考認為驗票曠日廢時，決定撤回重新驗票聲請，只提起選舉無效之訴。

究竟「選舉」無效與「當選」無效有什麼不同呢？選舉無效會有什麼效果呢？「選舉」無效，是全部選舉都無效，還是只有台北市市長選舉無效呢？

「選舉」無效 vs.「當選」無效 vs. 「公投」無效

根據公職人員選舉罷免法（下稱選罷法）及公民投票法規定，選舉、當選、公投無效有以下區別：

選舉無效 當選無效 公投無效 原告 檢察官、候選人 選舉委員會、檢察官或同一選舉區之候選人 檢察官、提案人之領銜人 被告 各該 選舉委員會 當選人 各該 選舉委員會 理由 選舉委員會辦理選舉違法，足以影響選舉結果 當選票數不實，足認有影響選舉結果之虞 對於候選人、有投票權人或選務人員，以強暴、脅迫或其他非法之方法，妨害他人競選、自由行使投票權或執行職務。 違反選罷法§97、§99I、§101I、§102I（1）、刑法§146I、II。 各級選舉委員會辦理公民投票違法，足認有影響投票結果之虞 對於提案領銜人、有公民投票權人或辦理公民投票事務人員施以強暴、脅迫或其他非法方法，妨害公民投票之宣傳、自由行使投票權或執行職務，足認有影響投票結果之虞。 有違反公投法§36條、§37、刑法§146I、II規定之情事，足認有影響投票結果之虞。 時間 自當選人名單公告之日起 15日 內 自公告當選人名單之日起 30日 內 投票結果公告之日起 15日 內 效果 經法院判決無效確定者，其選舉無效，並 定期重行選舉 。其違法屬選舉者，局部之選舉無效，並就該局部無效部分，定期重行投票。 經判決無效確定者，當選人之當選，無效；已就職者，並應 自判決確定之日起，解除職務 。 經法院判決無效確定者，其公民投票之投票無效，並定期重行投票。其違法屬公民投票之局部者，局部之公民投票投票無效，並就該局部無效部分定期重行投票。但局部無效部分顯不足以影響結果者，不在此限。 備註 選舉人、投票權人 發覺有構成選舉無效、當選無效或罷免無效、罷免案通過或否決無效之情事時，得於當選人名單或罷免投票結果公告之日起 7日 內，檢具事證， 向檢察官或選舉委員會「舉發」之 。

一邊「開票」一邊「投票」違反規定嗎？會影響選舉結果嗎？

本次由於有10大公投議案與地方公職人員大選一同進行，所以有來不及投票的情形。中選會於投票當日發布新聞稿，通知選舉人及投票權人，只要在選舉及公投投票截止時間前下午4時前，已到達投票所尚未投票的選舉人及投票權人仍可投票。但其實在中選會早在公投選舉公報中「投票時間、方式及投票應行注意事項」第三項第三點中就有公告「投票權人應於規定之投票時間內到投票所投票；逾時不得進入投票所。但已於規定時間內到達投票所尚未投票者，仍可投票。」

丁守中委任律師在記者會中提到，當天雖然提出只要4點前到投票所排隊的人，就可以把票投完。但當天狀況混亂，其實並無法有效區分部分人究竟是不是在家看到開票結果不如預期，才趕快至投票所投票。認為這樣一邊開票、一邊投票的行為，足以影響選舉結果。

依據選罷法第57條第4項規定，投票所於投票完畢後，即改為開票所，當眾唱名開票。所以依法投票所需在投票完畢後，才改為開票所，這是開票應該在投票完畢後的法條依據。但依據選罷法第118條規定，選舉無效必須選舉委員會辦理選舉違法並足以影響選舉結果為前提。而其實選罷法並沒有明文規定，開票必須在所有投票完成後。在其他投票所尚未完成投票前，就有其他開票所已經開始開票，這樣的行為，是否違法，似乎還有待法院進一步解釋。

丁守中提選舉無效，只有台北市長選舉無效嗎？

丁守中提告對象為台北市選舉委員會，如果今天法院真的認為台北市選舉委員會有違法，是否會及於整個台北市的所有選舉呢？答案是不會的，因為今天這個訴訟是丁守中提，所以他針對的就是台北市長的選舉，並不會擴張到其他未聲請的議員們。當然如果今天也有議員候選人認為他們的選區，也有發生違法並足以影響選舉結果的情形，也可以向法院提告。

就如同台北市選舉委員會的新聞稿中所提及「依據中央選舉委員會規定，下午4時前已達投票所之選舉人及投票權人仍可投票，故全國都發生一邊投票一邊開票之情形，所以臺北市並非特例。」以丁守中案出發，各位候選人都可以在15日內比照辦理喔！如果你是選舉人或投票權人，看到選區的不公不義，也可以在7日內向檢察官舉發喔！若真的有不公義的情形，檢察官也應該進行調查向法院提告！

本文經授權轉載自法操 丁守中提選舉無效，只會影響台北市長選舉嗎？

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