法操》【2018公投】究竟公投案要拿到多少同意票才算通過呢？

簡單地說，以中選會公告中提供的數據來計算，本次得參與公投的投票人1,975萬7,067人，這些人的1/4約為493萬9266.8人。也就是說，如果想要自己支持的公投提案通過，就至少必須取得493萬9267張同意票，且還必須高於不同意票。

（圖片源自opinionfront）

法操司想傳媒

2018年11月24日為九合一大選暨公民投票日，各個團體無不卯足全力傳達自己的理念。但你知道公投議案要達到什麼樣的標準才會成案嗎？成案以後又有什麼效力呢？

這次公投要得到多少票才算是通過呢？

公投提案這麼多，究竟要拿到多少同意票才算通過呢？

根據公民投票法（下稱「公投法」）第29條第1項的規定：公民投票案投票結果，有效同意票數多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額四分之一以上者，即為通過。

簡單地說，以中選會公告中提供的數據來計算，本次得參與公投的投票人1,975萬7,067人，這些人的1/4約為493萬9266.8人。也就是說，如果想要自己支持的公投提案通過，就至少必須取得493萬9267張同意票，且還必須高於不同意票。

為了更簡單地讓大家理解，我們整理了下方表格：

同意票達到1/4門檻 同意票沒有達到1/4門檻 同意票多於不同意票 提案通過 提案沒有通過 同意票少於不同意票 提案沒有通過 提案沒有通過

公投提案通過後會怎樣？

如果公投提案通過以後會怎樣呢？

根據目前的公投法第30條第1項規定，如果投票結束以後，中選會必須要在7日內將公投結果公告周知，並且依照提案的類型不同，做出不同的反應：

1.如果是有關法律、自治條例之複決案：

原本的法律或自治條例在公告之日算至第三日起，失其效力。

2.有關法律、自治條例立法原則之創制案：

相關單位要在三個月內研擬相關之法律、自治條例提案，並送立法院、縣市議會審議。同時立法院、縣市議會必須要在下一個會期休會前完成審議程序。

3.有關重大政策者：

應由總統或權責機關做成實現該公民投票案內容之必要處置。

4.依憲法之複決案：

立法院必須咨請總統公布。

以本次的狀況來說，多數提案為創制案，那這些創制案通過以後，相關單位必須在3個月內完成法案的研擬，並且立法院必須在下個會期結束前完成修法程序。也就是說，行政院最慢必須在明年2月底完成草案的擬定；而立法院則必須在明年5月底前完成修法。

如果是複決案，如以核養綠案的話，則在公投結果公告以後的第3天開始，原本的法律條文就會自動失去效力。如果是重大政策案，如反核食案，則必須要由相關機關依據公投的結果，提出相關的具體作為。

至於如果公投提案沒有過的話，由於公投法第32條第1項限制同一提案不得於2年內重新提出，因此若是公投沒有通過的話，至少在2年內沒有辦法再提出一樣的提案喔！

公投結果如何值得期待

在過去「鳥籠公投」的年代，雖然有提公投案，但大多沒有辦法超過同意門檻。

目前的公投法究竟有沒有辦法突破鳥籠公投？政府機關在公投結束後會有哪些作為？就讓我們繼續看下去吧！

本文經授權轉載自法操 【2018公投】究竟公投案要拿到多少同意票才算通過呢？