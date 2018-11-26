法操》《翠絲》–跨性別族群的人生難題

《誰先愛上他的》與《翠絲》兩部電影都在討論LGBT族群在社會上遇到的困境，只是從不同的角度、不同族群帶領觀眾來探討這些議題。

《翠絲》電影海報 （双喜電影提供）

法操司想傳媒

2018年金馬獎眾星雲集，每個演員、每部作品都有各自的魅力。而這次的的金馬獎也有許多別具特色的電影，而我們之前介紹過的《誰先愛上他的》、及今天要介紹的《翠絲》就是例子。

《誰先愛上他的》與《翠絲》兩部電影都在討論LGBT族群在社會上遇到的困境，只是從不同的角度、不同族群帶領觀眾來探討這些議題。

＊本文內含電影情節，請大家斟酌閱讀。

主角大雄是一位在香港經營眼鏡行的中年男子，一天夜裡，他突然接到中學時期摯友阿正的死訊，而帶著阿正骨灰回到香港的是阿正的同性伴侶阿邦。而在阿邦出現的同時，原本已經失聯三十幾年的跨性別朋友「打鈴哥」也出現在安怡演出的餐廳，加上阿邦的推波助瀾，種種事情的發生讓他開始思考重新面對真正的自己……

《翠絲》這部電影碰觸了許多最近發生的社會議題，尤其剛好又在同婚公投前夕上映，也引發了社會各界熱烈的迴響。

（双喜電影提供）

我是一個女人，外面不是，裡面是。

就像我們之前在《【川普性別定義修正計畫】台灣與跨性別族群相關的作為有哪些？》一文中曾經提到，有些人對自己的性別認同與他的生理性別並不相同，我們稱呼他們為「跨性別者」。

一直以來，跨性別族群並不被社會所注意，也由於對他們的不認識，導致出現許多具有歧視性意思的詞彙，甚至是出現霸凌的行為。而有些跨性別者會為了讓自己表現得「正常」，而努力掩蓋真正的自己，像電影中的大雄，就是為了隱藏自己真正的面貌，而與安怡結婚生子，但在他內心仍期待有天當個真真正正的女人。

但究竟什麼才是「正常」呢？我們在之前也曾問過大家類似的問題。當時我們問的是婚姻，而這次我們問的是內心，究竟是掩蓋真實的自己讓自己看起來跟外人一樣是正常？還是做一個真真正正的自己叫做正常？為什麼我們又要定義什麼是「正常」、什麼事「不正常」？

電影最後，安怡走到反同連署站的面前，她拿起了筆，最後面選擇不連署，並對連署志工說聲：抱歉，我不能簽。或許在安怡心中，自己仍無法原諒丈夫毅然決然做回自己的決定，但或許也已經稍微能夠理解大雄內心的掙扎與不安。

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只是想帶著愛人的骨灰回家，為何如此困難？

電影中，阿邦帶著愛人阿正的骨灰回到香港，但因為香港並沒有開放同性婚姻、且阿邦沒有辦法提出阿正的身分證明，所以海關不讓阿邦將阿正的骨灰帶進香港。雖然事後阿正的骨灰在香港同志議員的從中幫助下順利進入香港，但也不免讓人發出與阿邦相同的感慨：「只是想帶著愛人的骨灰回家，為何如此困難？」

在釋字第748號解釋做成以後，大法官言明同性戀者的婚姻權利是受到憲法所保障的，而且必須要與異性戀者享有相同的婚姻制度保障。但在過去，同志族群也花了許多的時間去說服社會、去與人溝通、去努力爭取，才取得了現在的表面成功。

但我們想問，為什麼同樣都是人，法律為何不讓你擁有相同的權利呢？為什麼同樣是人，想和愛人常相廝守會這麼難呢？給予每個人平等的保障，不就是法律應該要做到的嗎？

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我國已開始注意到跨性別者的權益

目前，我國已經開始注意到跨性別族群的權益。

有新聞指出，將於2020年更換的新式的身分證將取消性別欄；同時教育部也早已將跨性別族群的議題放進教師手冊。這是政府注意到跨性別族群的一步，也是十分重要的一步。必須要說，雖然法律、制度的修正並不能解決社會上的歧視問題，但至少我們希望能透過制度讓更多人看見這樣的議題，並慢慢地讓這個社會變更好。

本文經授權轉載自法操 《翠絲》–跨性別族群的人生難題