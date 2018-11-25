漫遊藝術史》女神還是女巫？威廉‧布雷克的單版彩色版畫之謎

到底畫中人是甚麼人？這張畫要表達甚麼意義？應該叫甚麼題目？前人的命名可信嗎？主角是女神還是女巫呢？

◎宋美瑩

英國倫敦的泰德美術館（Tate Britain）有一張18-19世紀詩人畫家威廉‧布雷克（William Blake）的彩色版畫【圖1】，至今主題成謎，題目也沒有定論，舊名《荷卡蒂》（Hecate），後改為《安妮莎蒙喜悅之夜》 （The Night of Enitharmon’s Joy）（1） 。到底畫中人是甚麼人？這張畫要表達甚麼意義？應該叫甚麼題目？前人的命名可信嗎？主角是女神還是女巫呢？

【圖 1】William Blake, “Hecate” or “The Night of Enitharmon’s Joy” （c. 1795）, colour print, Tate Collection, London. @ Tate, Creative Commons Licence CC-BY-NC-ND 3.0 （Unported）.

單從圖像觀察，圖中的披髮半裸女子，坐在有貓頭鷹、蛇和蝙蝠的洞穴裡，似乎更近似女巫的角色，這也是眾家學者都同意的一點。從中世紀以來女巫常以醜陋邪惡的形象表現，但這張圖裡的女子卻並非面目可憎，反而有母性的正面意義。筆者大膽建議此畫改名為《絕望之窟》（The Cave of Despair），而畫中主角既是女巫也是女神。為方便起見，以下以「女巫版畫」來稱呼這張圖。

這張圖原為一套12張統稱為大型彩色版畫（Large Colour Prints）（2）中的一張，共有三個版本，另兩版現存愛丁堡國家畫廊與美國杭廷頓圖書館。圖上有個半披黑衫的黑髮女子（在另外兩個版本裡是金髮），交足坐在看似洞穴的地上，身邊倚靠著一男一女，兩人都裸身，把臉藏在黑髮女子背後，黑髮女子左手指著地上一本攤開的書本，臉側看向右方一隻吃草的驢子，黑暗的背景裡有飛翔的蝙蝠、岩石上的貓頭鷹與半探頭疑似蛇的動物。

布雷克並未在畫紙上提名，文獻上的舊名《荷卡蒂》是羅賽提（William Rossetti）在1863年給的（3），可能是因為黑髮女子與身側男女緊緊相依，類似希臘神話中三面三身的女神荷卡蒂，而且這張圖在12張大型彩色版畫、兩兩一組的主題裡，與《同情》（Pity）同為一組（詳見下文），學者認為都採自莎士比亞戲劇《馬克白》的典故（4）。但畫中三人顯然並非如神話中的荷卡蒂一樣是同一人的分身，所以此說已經被否定了。至於《安妮莎蒙喜悅之夜》這個題目則是一位瑞士學者史基福（Gert Schiff）在1990年一次在日本的展覽裡賦予的新名（5）。安妮莎蒙是布雷克個人創作的的神話人物，在他自己的天地神話裡，有「四若阿斯」（Four Zoas），類似宇宙的四大天王，安妮莎蒙是其中一位天王洛斯（Los）的女性化身，有著大地之母、詩意與靈魂之美等象徵意義。然而12張大型彩色版畫系列除《牛頓》（Newton）是英國近代歷史人物、《同情》用莎劇典故之外，其他作品都來自聖經，如果只有這張是用布雷克自己的神話，筆者覺得也太過於自由心證了！

那麼這個黑髮女子到底是誰呢？布雷克是位基督徒，詩畫常用聖經典故，只是加入許多個人詮釋。綜觀12張大型彩色版畫的主題（6），從人類的創造（Elohim Creating Adam）、撒旦的介入（Satan Exulting over Eve）、人類的墮落（God Judging Adam），到最後的死亡（House of Death）與復活（Christ appearing to Apostles after Resurrection），講的就是聖經裡人類命運的脈絡，中間有一大半是關於人類被逐出伊甸園後的暗黑生活，包括謀殺（Lamech and his Two Wives）、背叛（Naomi Entreating Ruth and Orpah）、瘋狂（Nebuchanezzar）等，這些墮落的行徑都導致最終人類的必死命運，需要耶穌的復活來拯救。「女巫版畫」與《同情》二圖，放在死亡與復活的主題前面，有一種在黑暗中猶有一線希望的前導作用，順序很合理。從這些線索看來，筆者認為原名《荷卡蒂》的這張圖，講的是與「同情」相對的「絕望」之情。與「同情」的莎士比亞典故相對應，「絕望」可能用的是另一位大師史賓賽的典故。

史賓賽（Edmund Spenser）與莎士比亞同為伊莉莎白時期的詩人，作品以史詩《仙后》（The Farie Queene, 1590）最為著名，也是18世紀詩畫常引用的典故。皇家藝術學院的第二任院長韋斯特（Benjamin West）有一件油畫作品《絕望之窟》（The Cave of Despair, 1772），即是《仙后》中的情節，構圖與布雷克的「女巫版畫」相當類似，很有可能是布雷克的靈感來源。這件油畫展出後由雕版家葛林（Valentine Green）以美柔汀法雕版印製，1775年由名出版家博伊戴爾（John Boydell）出版【圖2】。

【圖 2】“The Cave of Despair From Spenser,” Mezzotint, engraved by Valentine Green after Benjamin West （London: John Boydell, 1775）. © The Trustees of the British Museum

《絕望之窟》描述《仙后》中的主角紅十字武士（The Red Cross Knight）在山裡的洞穴中發現以老人現身的「絕望」，身旁躺著被他說服自殺而死的特溫爵士（Sir Terwin），紅十字武士也被說動，正要拔劍刺死自己，身披黑衫的女神巫娜（Una）適時阻止。畫中絕望老人坐在地上，衣衫襤褸，雙臂下垂，左手拿著一條可能要用來上吊的繩索，右手拿一卷攤開的紙，指涉原詩裡的《命運之書》（Book of Fate），亦即人皆會死的命運。背景是黑暗的洞穴，有骷髏和空中的貓頭鷹，畫面左方是洞口和一隻半探頭的驢子。

從圖像本身來看，布雷克的「女巫版畫」裡女巫身後的裸身男女應是來自傳統圖像裡的亞當與夏娃，下垂的手臂與遮掩的臉孔，傳達出偷吃禁果犯罪後的羞恥與被懲罰下凡的絕望之情。但坐在當中的女巫卻似乎扮演了撫慰與導引的角色，她手指的書本可能是這系列畫作的根據──聖經或生命之書，而她眼看圖左的驢子，跟布雷克另一張水彩《聖家族往埃及途中》（The Repose of the Holy Family in Egypt, 1806, Metropolitan Museum of Art）（7）的畫法一樣，也似乎在預告希望就在新約耶穌的到來。

比較韋斯特《絕望之窟》和布雷克的「女巫版畫」，從構圖看，絕望的人、洞穴的背景、貓頭鷹、驢子、攤開的書和身披黑衫的女子，都在兩圖中重複出現，但顯然布雷克做了人物和意義的改動，代表真理的女神巫娜變成撫慰亞當夏娃的女巫/女神，絕望老人手持的命運之書改為生命之書，因此韋斯特《絕望之窟》要傳達的是真理對絕望的解救，而布雷克的「女巫版畫」則是在絕望之中賦予了微妙的希望意涵。

至於此畫與系列中《同情》的對應意義，推測是以人類無以回天的「絕望」，來對應天使/神對人類的「憐憫」。所以才有接下來的「死亡」的命運（House of Death）與神以「復活」完成對人類的救贖（Christ appearing to Apostles after Resurrection）。

這樣推敲布雷克的複雜心思，真的很費神。其實也許就如筆者師兄Dr. Keri Davies的建議，乾脆直接把這張畫叫做《女巫》（The Witch）就沒啥爭議了吧！

（1） 參見泰德美術館網站http://www.tate.org.uk/art/artworks/blake-the-night-of-enitharmons-joy-formerly-called-hecate-n05056 ，Blake Archive http://www.blakearchive.org/work/cpd 。

（2） 圖片參看William Blake Archive – Large Color Printed Drawings http://www.blakearchive.org/work/cpd、林怡君《威廉布雷克William Blake的圖像創作》http://life.fhl.net/Art/main03/01.htm，figs. 8-19。

（3） William Rossetti’s lists in Gilchrists’s Life of William Blake, 1863.

（4）《馬克白》裡有提到「同情」就像新生的嬰兒，天上騎馬的天使將他接到天上;同劇另一段則提到「荷卡蒂」是掌管死亡之謎與魔法的女神：“And Pity, like a naked new-born babe, /Striding the blast, or heav’n’s cherubin hors’d /Upon the sightless couriers of the air” （Macbeth, 1, vii）; [Hacate:] “In riddles and affairs of death, /And I, the mistress of your charms, /The close contriver of all harms, /Was never called to bear my part” （Macbeth, 3, v）。

（5） Gert Schiff, ‘The Night of Enitharmon’s Joy’, Blake/An Illustrated Quarterly, Volume 36, Issue 1, Summer 2002, pp. 38-39. http://bq.blakearchive.org/36.1.schiff

（6） 學者Martin Butlin認為布雷克的12張大型彩色版畫是兩兩成對並有先後順序的系列圖，見‘The Physicality of William Blake: The Large Color Prints of “1795″’, Huntington Library Quarterly, Vol. 52, No. 1 （Winter, 1989）, pp. 1-17.

（7） http://www.blakearchive.org/images/but472.1.1.wc.100.jpg

本文經授權轉載自漫遊藝術史 女神還是女巫？威廉‧布雷克的單版彩色版畫之謎