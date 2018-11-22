自由開講》鞏固台灣民主，公投該怎麼投？

◎鍾佳濱

在民進黨衝破鳥籠公投束縛後，公民投票百花齊放，展現人民意志以彌補代議政治缺陷，然因此次公投多達10案，其中不乏陷阱及語意不清，讓不少民眾困惑，不知如何投票?因此，基於鞏固台灣民主，筆者針對部分公投案提供淺見，以供參考。

此次公投10案可分3大類型：

第一類是「廢除現有法律」，其中由國民黨所提的第16案「以核養綠」，一旦通過，現行電業法「非核家園」規定將失效。此案表面上是以核能養綠能，其實是恢復核能政策的障眼法，甚至核能佔比可能不減反增，因此支持「非核家園」一定要行使「不同意」權。

第二類是「訂定立法原則」，通過後行政院要在3個月內提案給立法院審查，如第10案婚姻定義、第12案同性伴侶専法、第14案婚姻平權即屬此類。

第三類是「要政府相關單位去執行或推翻政府已在做的事」，包括反空污、反深澳電廠、反核食、適齡性平教育、東奧正名、性平教育等皆屬此類。

11月24日公投，攸關台灣正名與非核家園，當我們可以投票決定自己的命運與未來時，不要忘記這個看似天賦的民權，得來是多麼的艱難波折，其背後的核心價值，豈能輕易背棄！（資料照）

其中，第13案「東奧正名」如果通過，可讓國際社會看見台灣人民心聲，政府雖有執行此政策之義務，但由於國際奧會與中華奧會皆屬非政府組織，政府無從強制中華奧會向國際奧委會提出「更名」提案，甚至如被國際奧委會認定台灣官方有施壓之舉，即可能構成中華奧會受處分（停權甚至除名）的違規證據。換言之，這一題若過關，政府依法必須有所作為，但實際上卻無能為力，甚至可能遭到北京借題發揮、在國際奧委會運作打壓台灣選手參賽。反過來，若未通過，則對台灣爭取國際正名則是一大打擊！

因此兩相權衡，我們應選擇努力讓它通過，用台灣全民意志為後盾，向中華奧會、國際奧會施壓，也向國際表達台灣人民的心聲；但通過後則要忍受政府難以作為而遭受正反雙方批評挨罵，也不可因小不忍而亂大計，讓北京當局藉故興風作浪，損及台灣英雄揚名國際體壇的機會！

國際奧會為彰顯超越國家利益的自主性，保障各種不同膚色種族宗教、不同國家選手，免遭歧視迫害，平等參與公平競技的宗旨，以避免國際體壇淪為強國政治角力或是宣揚類似「種族主義」（納粹德國時期曾經發生）等意識形態的變相戰場，向來在執委會訂有嚴格禁止國家機器介入與防止藉機政治宣傳的條款，所屬會員國組織若犯此天條，極易遭到其他會員鳴鼓攻之。這一點有其歷史背景淵源，國人不可不慎知明辨。

至於第7反空污、8反深澳電廠、9反核食三案，係特定政黨利用公投法之漏洞，透過組織性的作弊手法（包括往生者參與連署等），以遂行製造六都選舉議題的政治目的，嚴重牴觸公投法人民作主的公平民主原則，因此建議以「不領票不投票」杯葛，來表達對政黨踐踏公投的抗議與不滿！

今天台灣能有公民投票，係諸多先賢民主前輩前仆後繼努力的結果，其中一位是生前秉持堅持不懈的馬拉松精神，長年獻身爭取台灣國際地位的「蔡公投」蔡同榮博士；另一位是用「愛與非暴力」號召普羅大眾，宣揚人民作主、實現非核家園的林義雄。若非他帶領苦行隊伍一步一腳印，繞行全台一圈又一圈，公投法不會擺脫鳥籠公投的羈絆；若非他以肉體生命孤注一擲，核四停建猶在未定之數。

11月24日公投，攸關台灣正名與非核家園，當我們可以投票決定自己的命運與未來時，不要忘記這個看似天賦的民權，得來是多麼的艱難波折，其背後的核心價值，豈能輕易背棄！

（立法委員）

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