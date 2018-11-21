自由開講》在金馬獎中拔河的中國與台灣因素

◎邱志偉

金馬獎過去就是以文化統戰中國而起的獎項，金和馬兩個字，取的就是金門和馬祖，這是黨國神話反攻大陸的最前線戰地。金馬獎隨著台灣的民主化轉型，文化意識形態，已經越來越淡，更從只有台灣電影可以參賽，到開放香港中國，到所有講華語的影片，金馬獎來者不拒。這其實是台灣民主開放方向的必然，而非僅止於台灣對於華語影壇有更大的企圖，更無關乎兩岸的政治意識對抗。

金馬獎隨著台灣的民主化轉型，文化意識形態，已經越來越淡，更從只有台灣電影可以參賽，到開放香港中國，到所有講華語的影片，金馬獎來者不拒。第五十五屆金馬獎影后謝盈萱（左），影帝徐崢。（資料照）

許多中國演員，甚至是近年的香港演員，往往帶有一廂情願的情感表示：台灣是中華文化的最後一塊寶島，是中國正統保留最好的地方云云。面對抱有像這樣的情懷來看金馬獎的人，其實常常忽略了台灣本身的特質性。台灣這塊土地，是經歷中華民國外來政權以及經歷日本殖民統治的台灣社會、長期被忽視的原住民族這三者，共同匯集而成的多元文化寶地。

我們從過往得獎的影片：《悲情城市》、《牯嶺街少年殺人事件》到《賽德克巴萊》，一直到這二年的《血觀音》、《大佛普拉斯》、《幸福城市》，這些不只是兼容1949移轉來台的大中國情緒，也有台灣人面臨新舊政權交替的情緒，更有現代城鄉發展不均，年輕人面臨社會劇變的徬徨。不同年代有不同面向，更不要說今年金馬獎最轟動的《我們的青春，在台灣》，更是探討中台年輕人面臨中國情結掙扎的一部紀錄片。

不同年代有不同面向，更不要說今年金馬獎最轟動的《我們的青春，在台灣》，更是探討中台年輕人面臨中國情結掙扎的一部紀錄片。（資料照）

只把台灣的金馬獎寄託在彌補中國影壇不足，甚至可以談中國社會禁忌，卻無法談台灣人夢想的平台，這都是徹底對於金馬獎本質的誤解。這次中國電影人來台，因為台灣與中國情的接受不同，加上面臨台灣地方大選在即，任何再單純不過的言論，經過風一吹就全變了調。任何一位有野心的電影人應該都知道，電影是推動社會改革最快最有效的原動力，更不可能拒政治議題於千里之外。例如《霸王別姬》、《活著》兩部中國片，不是談政治嗎？還是不是我要的政治就不能談呢？

中國電影人如果想要走進國際，要學的絕對不單只是李安，而是真正打開自己的心。若能在台灣做到沒有中國情的羈絆，那未來進軍奧斯卡也就不會有仇美的結，電影所能獲得的共鳴便越高。當然，中國電影人只要在中國的一天，有共產黨老大哥在，要做到實在太難。但我們希望中國電影人要了解的是，金馬獎的舞台是台灣人為電影人搭的，絕對藝術論專業，但一到中國則反。金馬獎能夠傲居華語影壇，靠的是尊重藝術專業，而絕不是基於中國情，更不是什麼中華文化自居。金馬獎就是台灣的金馬獎，我們歡迎世界各國的客人前來，金馬獎將永遠是世界華語影壇的最佳舞台。

（立法委員）

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