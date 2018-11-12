自由開講》NPC侯友宜又來了

◎林育卉

在蘇貞昌跟侯友宜辯論前，有一個很少人注意到的插曲。那就是朱立倫在辯論前一天，率先宣布了他理當不知道的辯論提問人名單。在今天辯論場上，提問人用深澳、中央執政包袱、韓國瑜的韓流等問題來為侯友宜搭橋，反而看得出國民黨跟侯陣營，對蘇貞昌的忌憚。

不過，其實這樣安排是弄巧成拙。因為辯論的輸贏不只是場上的交鋒，更重要是市民的感覺跟詮釋。原本，蘇貞昌口才好、經歷豐富，讓市民對他的期待值過高，如果他盛氣凌人，就算在言詞上打敗侯友宜，反而讓人同情侯。但如果表現不夠強，也會被認為達不到眾人原本對他的期望。

侯友宜的結論連一句政策都不提，讓人覺得沒料空泛。（圖取自政見發表會直播畫面）

蘇貞昌的兩難困局，正好因為辯論場上眾人一起圍攻他解套。好幾人打蘇一個，他依然能夠守穩同時反攻，這是超過原先期望值的表現。對手心機算盡，反而為蘇搭起舞台。

侯友宜的表現平穩，但這個平穩來自於他不斷重複事前準備好的答案。侯的幕僚可能認為侯友宜不善言詞，因此為他安排很多罐頭答案，但罐頭答案用一次可以過關，連續講好幾次，會讓候選人本身感覺沒料空泛。這也是侯友宜被譏諷是NPC候選人，一句話走天下的原因。

比方說，講到大群館，侯的答案就是一切合法有繳稅。但人家質疑的是你分割門牌，獲取暴利卻避房屋稅。講到最近新買土地，侯的答案就是一切合法也有申報。但你一開始說都是繼承，被踢爆才承認是買，而且還是擔任副市長任內買新北市的土地，副市長投資新北房產，這是道德問題。

講到徐自強案，罐頭答案就是不認識徐自強。但外界的質疑是，同案另一位被告被刑求，當年才會亂咬徐自強，害人家坐牢、判死刑。最後無罪定讞還要國賠。

侯友宜的防守是NPC 罐頭答案，攻擊也是罐頭攻擊。深澳停建前講深澳，停建後還是講深澳。但內行人都知道，深澳連環評都廢止，要重啟一切程序都要重來，毫無現實可能性。

其實，侯友宜在辯論會上只傳達一個訊息，就是「相信我就對了」，他的結論甚至連一句政策都不提，轉而講述自己的經歷，幾乎複製他平常在造勢場上的語言。這招對被檢驗前的侯友宜可能有用，但現在卻讓人覺得沒料空泛。

如果你覺得今天的辯論讓人意猶未盡，很多疑問沒有得到解答，我可以告訴你，如果再辯論一次，觀眾會以為在看重播，因為侯友宜還是會講一樣。

（資深媒體人）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com