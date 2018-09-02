自由開講》補助長者補「假牙」怎能算是「粗糙」的政策！

◎趙子龍

為搶攻長青選票，民進黨新北市長候選人蘇貞昌提出的「擴大長者假牙補助」政策，不過，國民黨新北市長候選人侯友宜受訪時則忍不住開砲：「一項政策一定要把財源說清楚」，不是一句話補助長輩裝假牙，這個說法太不負責任，他更驚訝表示，「老縣長」拿出如此粗糙的政策，實在讓人不可思議。

民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨天舉行政策說明會，承諾將擴大老人假牙補助。（資料照）

侯友宜可能是忌妒蘇貞昌居然能先想到這個，自己卻沒有，所以才批評人家吧？如果縣府沒有額外財源，則朱立倫八年來，為何可以年年發放老人重陽敬老金？為何可以發放給里長「助選」自己黨籍候選人的餐費補助金？補助長者補假牙怎能算是「粗糙」的政策！何況未來蘇縣長可能會有排富條款。

侯友宜又說，65歲以上的長者有超過50萬人，就算將繳交所得稅率20%的金字塔頂端扣除，也還要48萬人，而新北市目前需換整口假牙的人數，大約佔全體銀髮族13%、約6萬人，因此，一個人若補助4萬，總預算就要近25億元，未來長輩還會越來越多，「老縣長必須把財源，還有未來規劃講清楚」。

侯友宜指蘇貞昌提出的「擴大長者假牙補助」政策粗糙。（資料照）

十八趴每年有八百多億元，省下來的錢不僅可以補助新北市貧苦老人補牙，也可以擴及其他縣市，綽綽有餘，甚至可以補助全國學童營養午餐費，怎麼會不夠？只有國民黨高官才不需要這點補助費吧？當然也包括年所得上千萬元的侯家夫婦！

一向崇拜關公又自許「正義」、「正直」與「關懷弱勢」的侯友宜，怎麼會坐視台灣弱勢老人的困境？須知，許多本省籍老人可沒有國民黨老兵與公務員那麼好命，可以享受總總公家福利。國民黨如果再繼續自私自利下去，還能反敗回勝嗎？

（教師）



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