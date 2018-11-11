一路向南》台灣力拼成為「雙語國家」， 何不借鏡鄰國菲律賓

菲律賓的例子，台灣當然無法全盤複製，畢竟兩國的歷史、文化及政治情勢都大相逕庭，不過，毋庸置疑的是，作為一個英菲兩語並行的國家，菲律賓人的英文能力的確增加他們在國際職場上移動的能力，也就是他們能很有彈性的在國與國間移動，因此就業上也有更多選擇，因此菲律賓還是具有參考價值。

李宗憲／駐菲律賓記者

為了與國際接軌，政府有意規劃使台灣成為中英雙語國家，教育部規劃中小學的英語課，將以全英文授課，而且全面增加英文課的堂數，且不僅於英文課本身，還計畫擴增雙語教授地理、歷史、數學、科學等科目及開放雙語班和雙語學校。

雖有少數反對聲音，但大部分的人樂觀其成，根據黃昆輝教授教育基金會所做的調查，超過五成，共53.1％的民眾支持政府將英語列第二官方語言。這樣的結果並不意外，畢竟英語是國際主要語言，英文能力也是增加國際競爭力的重要工具。

其實台灣的鄰國菲律賓，就是個雙語國家。菲律賓兩種官方語言並行，分別是英語和菲律賓語，主要媒體像是主流報紙和部分的電視頻道（例如：ANC、CNN Philippines）都以英文為主要語言，生活更是沈浸在英文環境中，電影院播映的好萊塢英語電影，沒有菲律賓語字幕，另外像是路標、帳單、合約、菜單等都是英文標示，食衣住行都會用到英文。

菲律賓是世界第三大的英文國家，這和菲律賓的殖民背景有很大關係，1898年西班牙因為戰敗，結束在菲律賓的殖民統治，同一年，美國在菲律賓成立殖民政府，並大力推行教育政策並廣設學校，英語逐漸成為主要語言，並取代了過去只在中上層階級流傳的西班牙語，同時美國的殖民，也使得奠定了菲律賓對西方文化的認同。

如今，大部分的菲律賓人都能聽得懂英文，至少溝通上沒有障礙，教育程度良好的人更能操一口流利英文。這是因為菲律賓獨立後，仍保留了英文教育，幼稚園的英文課，幾乎是以全英文授課。小朋友在家裡也習慣閱讀英文故事書，也會看沒有字幕的美國卡通，就算不是全部聽得懂，在耳濡目染下，英文能力也會提升。有些菲律賓家長，甚至只和小孩講英文。

菲律賓獨立後，仍保留了英文教育，小朋友在家裡也習慣閱讀英文故事書，也會看沒有字幕的美國卡通。（KYODO）

菲律賓公立小學一天至少一堂英文課

菲律賓的教育制度經過幾次改革後，現行的國民義務教育K12學制，英文為必修課，小一每天有30分鐘的英文課，著重於口說。二年級開始，增加為一天50分鐘，並加入寫作與閱讀，三年級開始，數學及科學兩個科目，必須以全英文授課。另外，有門必修的「生活教育課」則規定從小六開始，改以英文授課，在此之前，這門科目都是以菲律賓語上課。

原則上，小學的英文課，已經囊括了文法和基本寫作，因此從中學開始，英文課注重文學，循序漸進，從亞非、英美到世界文學。至於其他科目，除了菲律賓語外，老師都是以全英文授課。這是因為在日常生活中，學生都是講母語，因此老師以全英文授課來訓練學生的英文能力。 至於高等教育如大學、研究所，更是以英文為授課語言，課堂作業、報告都是英文，和學校行政單位、或授課老師通信，以及學校的正式文件，儒申請選修、延畢等，都必須以英文，代表其正式，有一些私立學校，學生在校園內甚至只以英文溝通。

我有個從事紀錄片製作的菲律賓朋友Reynald Ramirez，今年27歲，他在中學時還沒有K12學制，不過學校有English Only的政策，也就是只能說英文。至於大學所唸的國立菲律賓科技大學（Polytechnic University of the Philippines）也以英文為主要教授語言，且教授會要求讀很多英文原文書。他認為，這大大提升了他們的英文讀寫能力，且英文也使他們擁有更多資源，且更容易獲取來自西方的第一手資訊。

菲律賓小學的英文課，已經囊括了文法和基本寫作，因此從中學開始，英文課注重文學，循序漸進，從亞非、英美到世界文學。至於其他科目，除了菲律賓語外，老師都是以全英文授課。（圖：網路）

英文能力精湛 增加國際競爭力

菲律賓人優秀的英文能力，也成功為自己加分，開拓許多工作機會，除了國內有許多美國企業將客服中心（call center），起薪每月約三百美元（16200披索），比起大學畢業生基本起薪約為6000到7000披索，整整多了近三倍。另外，也因為精湛的英文能力，也使得菲律賓員工在國際上佔有優勢，通曉英文的護士、醫師，成為各國爭搶的人才。

另外，菲律賓也向海外輸出許多英文老師，像是印尼、越南、泰國、柬埔寨、日韓甚至中東的國際學校，都有來自菲律賓的英文老師。2012開始，有韓國及日本人開始在當地成立語言學校，雇請菲律賓人擔任老師，這幾年，許多台灣人也對到菲律賓學英文趨之若鶩，根據全球職涯發展協會的說法，到菲律賓學英文的台灣人已經從2012年不到一百人，而就在2017年，一整年已經突破了1萬人。

菲律賓的高等教育也都是以英文教授，學費與英、美、澳等西方國家比較，相對便宜，因此菲律賓的大學也吸引了許多來自中東、南美、韓國、中國和日本的學生，到菲律賓攻讀學士或碩士。

就在今年四月，菲律賓勞工部透露，中國可能會需要會從菲律賓超聘高達10萬名的英文教師，月薪可能高達1500美元。不過這件事至今仍沒有後續，兩國磋商進度也尚未有任何消息。倒是台灣將朝向「雙語國家」邁進，政府有意鬆綁幼兒園禁教英文，並開放外籍教師，屆時師資將是一大缺口，何不開放優秀的菲律賓英文老師，來台灣教書呢？

台灣將朝向「雙語國家」邁進，政府有意鬆綁幼兒園禁教英文，並開放外籍教師，屆時師資將是一大缺口，何不開放優秀的菲律賓英文老師，來台灣教書呢？（Global Times）

成為雙語國家 對台灣的未來利大於弊

如同文章開頭所述，台灣要成為雙語國家，許多人樂觀其成，因為台灣人的英文能力的確輸給許多鄰近國家，且英文為國際語言，而學中文則是趨勢，對於中文是母語的我們，若能提升英文能力，國際競爭力一定會因此提高。

菲律賓的例子，台灣當然無法全盤複製，畢竟兩國的歷史、文化及政治情勢都大相逕庭，不過，毋庸置疑的是，做為一個英菲兩語並行的國家，菲律賓人的英文能力的確增加他們在國際職場上移動的能力，也就是他們能很有彈性的在國與國間移動，就業上也有更多選擇，因此菲律賓還是具有參考價值。

語言對一個人的專業，絕對是加乘作用，以我熟悉的新聞工作為例，若精通英文又會第二外語，在職場上絕對加分，像是出國採訪機會增加等等，在搜集資料上也能更廣泛。而對台灣而言當然利大於弊，試想，若台灣中英文並行，高教增加了像是菲律賓大學的全英文教學，來台灣攻讀學位又想學中文的國際學生可能因此增加，補足高教學生缺口。另外，年輕人若想到國際職場，足夠的英文能力加上本身專業，也更能與他國的人才競爭。我完全不認同部份學者及教育團體所擔心的中文能力會因此退步，菲律賓人的太加祿語，有因為推行英文教育而退步嗎？再說，增加英文堂數，並不代表要縮減國文課的時數，為何不能學好中文及英文呢？

當然，政府推行政策必須要有配套，而台灣若要突破現今低薪及邊緣化的困境，並跟國際接軌，當然不能光靠成為「雙語國家」而已，台灣的對於國際企業的開放程度，商務環境及人才問題，都得靠政府及各界一一解決。但無論如何，我非常支持台灣成為「雙語國家」，英文向下紮根，而正在推新南向的台灣，何不就好好借鏡菲律賓的英文教育體制，並借助優秀的菲律賓人才呢？