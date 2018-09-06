Mygopen》【假LINE】台南市通知飛機灑藥治白蛾？台南市政府：謠言勿信

白蛾也並非病媒蚊，也不需要到飛機噴藥，就算要也會透過官方的方式來通知民眾，這個謠言是過去「執行飛機噴藥防治美國白蛾」的改版，這樣的飛蛾謠言真的不要再傳囉！

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飛機灑藥治白蛾老謠言受害者換台南市了，內容為「台南市政府通知：15號-25號室外不要曬被子，衣服」、「盡量减少郊外，户外活動。飛機撒藥治白蛾」這樣的飛蛾老謠言在 LINE 傳開了，對此台南市政府也緊急發新聞稿澄清，表示絕對沒有這樣的事情，網謠訊息勿信、勿轉載。

台南市政府白蛾飛機灑藥通知的謠言

原始謠傳版本

親❤️的鄉親晚安！＂注意＂

台南市政府通知：15號-25號室外不要曬被子，衣服，不要吃外面的食物（燒烤等露天食物）。盡量减少郊外，户外活動。飛機撒藥治白蛾，大家把愛心傳遞下去-



謠言破解說明

這個飛機灑藥治白蛾的老謠言其實過去在各個縣市都有流傳過，真的純屬謠言一則！事實上，白蛾也並非病媒蚊，也不需要到飛機噴藥，就算要也會透過官方的方式來通知民眾，這個謠言是過去「執行飛機噴藥防治美國白蛾」的改版，這樣的飛蛾謠言真的不要再傳囉！

台南市政府也發新聞稿澄清

正確闢謠解釋

絕無飛機灑藥治白蛾資訊

近日網路和Line又開始流傳「市政府通知：15-25號室外不要曬被子，衣服，不要吃外面的食物（燒烤等露天食物）。儘量減少郊外，戶外活動。飛機撒藥治白蛾。」

台南市政府提醒市民朋友，正式官方Line會有市府LOGO標誌，籲請市民朋友對上則網謠訊息勿信、勿轉載。



未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。

資料來源：MyGoPen - 【假LINE】執行飛機噴藥防治美國白蛾？請不要再傳這種假好心消息了！

資料來源：台南市政府 - 台南市政府澄清 絕無飛機灑藥治白蛾資訊

本文經授權轉載自Mygopen 【假LINE】台南市通知飛機灑藥治白蛾？台南市政府：謠言勿信