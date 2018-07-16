魔幻拉美》巴西足球隊的球衣故事

自巴西國家足球隊於1914年成軍以來，即以白色做為國際賽事的球衣顏色，象徵光明、開朗與敏捷，而那白色球衣也確實讓巴西隊儼然旋風，在國際賽事上出盡風頭。直到1950年巴西輸給烏拉圭之後，決定將白球衣改為黃色。

陳小雀

世界盃足球賽期間，最受歡迎的周邊商品應屬球衣，尤其擁有明星球員的球隊球衣，更是熱賣商品，例如，巴西隊、葡萄牙隊、阿根廷隊等。

世界盃奪冠次數最多的國家是巴西，總計五次。巴西隊的醒目黃衫不僅辨識度最高，也是最多球迷收藏。不過，自巴西國家足球隊於1914年成軍以來，即以白色做為國際賽事的球衣顏色，象徵光明、開朗與敏捷，而那白色球衣也確實讓巴西隊儼然旋風，在國際賽事上出盡風頭。雖然巴西隊有兩度（1916及1919）以黃色球衣搭配條紋參加南美洲選拔賽，但白色球衣一直是神聖制服，直到1950年吃了敗仗，視白色球衣為詛咒，而將球衣改為黃色。果然，黃色球衣不久後即帶來好運，讓巴西隊在1958年初嘗勝利的滋味！

在2018年世界盃足球賽表現不俗的烏拉圭也曾獲得兩屆冠軍，一次在1930年，那年是首屆世界盃，烏拉圭是主辦國，挾帶地主國優勢而奪冠；第二次是1950年，主辦國是巴西，烏拉圭竟然打敗巴西，同時促使巴西隊更改球衣顏色！

巴西隊的醒目黃衫不僅辨識度最高，也是最多球迷收藏但白色球衣一直是神聖制服，直到1950年吃了敗仗，視白色球衣為詛咒，而將球衣改為黃色。圖為本屆世足賽巴西隊制服，左起為Coutinho 、Neymar 與Jesus Navas。（http://www.newtimes.co.rw）

1950年七月，巴西隊以6比1 氣走西班牙，以7比1玩瘋瑞典，一路挺進決賽，將與烏拉圭對決。毋庸置疑，全世界都看好巴西。至於烏拉圭，球員才在前一年罷工七個月，而且績分落後巴西，普遍認為贏面不大。

在烏拉圭，早期的足球員完全沒權益可言，一旦加入球團，一輩子只能為球團賣命，等於變相長工，甚至任憑球團交易下放。1948 年十月十四日，烏拉圭球員為了爭取運動員權益，並讓足球工會合法化，於是高掛球鞋罷工。球員罷工，足球場雜草叢生，民眾在週未沒有球賽可看。罷工領袖奧布杜利奧．瓦雷拉（Obdulio Jacinto Muiños Varela，1917-1996）出身水泥工，幾乎目不識丁，罷工之際遭受極大壓力，甚至被攻擊，為了生活而重返水泥工行業。奧布杜利奧．瓦雷拉有「黑人隊長」（El Negro Jefe）之綽號，不受威脅，堅持工會的重要性，因為他就曾被老東家青年運動俱樂部（Club Deportivo Juventud）當成一袋馬鈴薯般，以區區兩百披索的價格，轉賣給流浪者足球俱樂部（Wanderers Fútbol Club）。罷工七個月之後，終於迫使球團大老闆於1949年五月三日讓步。

奧布杜利奧．瓦雷拉有「黑人隊長」之綽號，不受威脅，堅持工會的重要性，因為他就曾被老東家青年運動俱樂部當成一袋馬鈴薯般，以區區兩百披索的價格，轉賣給流浪者足球俱樂部。

1950年世界盃足球賽，奧布杜利奧．瓦雷拉以隊長身分為烏拉圭披上戰袍，烏拉圭代表隊穿天藍色上衣、黑色短褲出賽。七月十六日，里約熱內盧的馬拉卡納（Maracaná）球場熱鬧非凡，擠滿了近二十萬人，巴西人以興奮之情迎接即將到來的勝利。馬拉卡納球場係為1950年世界盃而建，是當時最大的足球場，但開賽之際，球場尚未完工，包括外觀也未粉刷。巴西決定賽後以世界盃冠軍隊伍的球衣顏色來粉刷外觀，而他們堅信將會漆上白色，為巴西隊的神話再添傳奇！

1950年世界杯里約熱內盧的馬拉卡納球場。（DPA）

孰知，這場比賽沒有巴西人預期的順利，當比賽結束的哨子吹起之際，烏拉圭以2比1贏得勝利，全場觀眾呆若木雞，完全無法相信這乎意料之外的結果。巴西隊的挫敗被稱為「馬拉卡納之痛」（Maracanaço）。為了雪恥，巴西隊於是塵封白色制服，改以國旗的黃綠色重新設計球衣。馬拉卡納球場外觀果真被漆上天藍色，不過，天生樂觀的巴西人對馬拉卡納的天藍色則有另一番說法，辯稱那是里約熱內盧的市旗顏色。

1950年世界杯，烏拉圭以2比1贏得勝利，巴西隊的挫敗被稱為「馬拉卡納之痛」。為了雪恥，巴西隊於是塵封白色制服。（Twitter）

1963年，馬拉卡納球場重新整修，當年的守門員巴博薩（Moacir Barbosa Nascimento，1921-2000）拿走球門的三根門柱，以斧頭砍斷那三根令他蒙羞的門柱，當成烤肉架的柴火而燒成灰。事實上，巴博薩被譽為世上最優秀的守門員，卻也同時背上「馬拉卡納之痛」的罪名。巴博薩於2000年死於心肌梗塞，他的好友則表示他是死於心碎；的確，直到臨終前他仍未能走出1950年的陰影！已作古多年的巴博薩無法看到巴西隊在2014年的戰績，再度主辦世界盃，再度重演悲劇，巴西隊完全沒有主場優勢與好運！

1963年，馬拉卡納球場重新整修，當年的守門員巴博薩拿走球門的三根門柱，以斧頭砍斷那三根令他蒙羞的門柱，當成烤肉架的柴火而燒成灰。（El Gráfico）

巴博薩被譽為世上最優秀的守門員，卻也同時背上「馬拉卡納之痛」的罪名。巴博薩於2000年死於心肌梗塞，他的好友則表示他是死於心碎；直到臨終前他仍未能走出1950年的陰影！（Twitter）

巴西隊的黃球衣背後暗藏了許多故事！

無論射門技巧多準、抑或守門技術多好，球是圓的，誰輸？誰贏？常到最後一刻仍有令人出乎意料的驚奇，而這也是讓球迷無法自拔，隨著賽事高潮迭起而陷入激情、狂熱、沸騰、忿怒、悲傷、哭泣的情緒之中！