足球的威力不容小覷，踢出兩國的宿怨，引爆兩國的怒火！薩爾瓦多與宏都拉斯兩國因邊境利益、偷渡問題時有紛爭。1969年，兩國之間的嫌隙從非法移民延燒到足球輸贏、再到國家尊嚴，終於爆發一百小時的戰爭，又稱「足球戰爭」。

陳小雀

2018年世界盃足球賽，拉美各國表現不佳，墨西哥、阿根廷、烏拉圭、巴西陸續提早打卡回家。足球在拉美各國的瘋狂程度，旅居過拉美的朋友感受一定特別深。

各國因足球賽而暴動時有所聞，已不足為奇；但是，藉足球事件而爆發戰爭，卻真實在拉丁美洲上演，而這場戰爭的主角是薩爾瓦多與宏都拉斯，名為「足球戰爭」（Guerra del Fútbol），又稱一百小時戰爭（Guerra de las 100 horas），時間就發生在1969年七月十四至十八日期間。 薩爾瓦多與宏都拉斯兩國因邊境利益、偷渡問題時有紛爭，這一百小時的戰爭起因於非法移民與土地改革，卻因世界盃足球賽而點燃兩國長久累積的嫌隙。

「足球戰爭」又稱一百小時戰爭。薩爾瓦多與宏都拉斯兩國因邊境利益、偷渡問題時有紛爭，這一百小時的戰爭起因於非法移民與土地改革，卻因世界盃足球賽而點燃兩國長久累積的嫌隙。（remezcla.com）

1960年代，薩爾瓦多的經濟惡化，無地農民於是越界進入宏都拉斯，私自占地耕種，找尋生機。1969年一月，非法移民問題日益嚴重，彼時的宏都拉斯總統擔心引發國人不滿，未經與薩爾瓦多協調，便直接驅逐薩爾瓦多農民，其中還包括已定居宏都拉斯數代之久的薩爾瓦多僑民，強制收回遭霸占的土地。宏國一個名為「勇敢斑點」（Mancha Brava）的準軍事團體加入驅逐行動，以暴力手段迫害三十餘萬名的薩爾瓦多僑民。此事令薩爾瓦多相當不悅，兩國之間的摩擦與日俱增。

1969年六月，兩國為了爭奪1970年世界盃足球賽的決賽權，而進行「北中美洲暨加勒比海地區」外圍賽。六月八日，兩國的首場比賽在宏都拉斯首都德古西加巴（Tegucigalpa）舉行，薩爾瓦多球員於前一天抵達，宏都拉斯球迷包圍他們下榻的飯店，整夜喧嘩，不時吹口哨、放鞭炮、敲鐵板、擲石塊，令薩爾瓦多球員無法入眠。隔天比賽結果，宏都拉斯以1比0領先薩爾瓦多。挾著首場的勝利，宏都拉斯球迷四處挑釁薩爾瓦多僑民，意圖製造爭端。

薩爾瓦多與宏都拉斯兩國之間的嫌隙從非法移民延燒到足球輸贏、再到國家尊嚴。（http://www.thathistorynerd.com）

薩爾瓦多球員因輸球霎時成為叛國者，各界指責不斷。據信，薩爾瓦多一名十八歲女少亞美莉雅．波拉紐斯（Amelia Bolaños），在電視上看到薩國輸球的畫面，立即到書房，找出父親的手槍自戕。薩國報紙對這起不幸事件如此評論：「連一名十八歲女少都無法忍受國家被羞辱。」 第二場賽事於六月十四日在薩爾瓦多首都聖薩爾瓦多（San Salvador）舉行。同樣，宏都拉斯球員於前一天抵達，薩爾瓦多球迷即以其人之道，還治其人之身，不讓宏都拉斯球員休息。結果薩爾瓦多以3比0贏得第二場比賽。宏都拉斯球迷無法接受輸球的事實，轉而將仇恨發洩在國內的薩爾瓦多僑民身上，甚至誣衊薩爾瓦多人對宏都拉斯僑民施暴。兩國之間的嫌隙從非法移民延燒到足球輸贏、再到國家尊嚴。

籠罩在仇恨情緒，1970年世界盃外圍淘汰賽終於登場。六月二十四日，雙方球隊在墨西哥城廝殺，薩爾瓦多以3比2勝出。比賽結束後，雙方球迷各聚球場一方，情緒激動，墨西哥派出五千名鎮暴警察隔開雙方。墨西哥球場的敵對情緒轉移到薩、宏兩國邊境。宏都拉斯政府以侵犯人權方式大肆驅逐薩爾瓦多非法移民，宏國邊境居民則隨意殺害薩爾瓦多僑民。薩爾瓦多政府於是向美洲國家組織人權委員會提出抗議，要求派員赴宏都拉斯調查違反人權事實，並同時宣布與宏都拉斯斷交。兩國劍拔弩張，重兵部署邊界。眼見戰爭一觸即發，瓜地馬拉、哥斯達黎加、尼加拉瓜紛紛介入調停。

1970年世界盃外圍淘汰賽終於登場。六月二十四日，雙方球隊在墨西哥城廝殺，薩爾瓦多以3比2勝出。比賽結束後，雙方球迷各聚球場一方，情緒激動。（fotbal.idnes.cz）

1969年七月十日，宏都拉斯在國際輿論的壓力下發表聲明，保證薩爾瓦多僑民在宏都拉斯的安全。七月十四日，薩爾瓦多仍執意入侵宏都拉斯。七月十八日，在美洲國家組織的調停下，兩國停火，但薩爾瓦多軍隊於八月初才撤退。

短短四天的戰爭，造成三千多人死亡，逾六千人受傷，經濟損失高達五千萬美元。戰後，宏都拉斯退出中美洲共同市場，抵制薩爾瓦多貨品，並封鎖泛美公路，導致薩爾瓦多貨品無法藉陸路銷售至尼加拉瓜等國；更為甚者，約十三萬名薩爾瓦多人遭宏都拉斯驅逐出境，返國後成為社會邊緣人，為社會增添隱憂。

足球的威力不容小覷，踢出兩國的宿怨，引爆兩國的怒火！