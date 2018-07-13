藍色電影夢》最後一瞥：王攀元落日

王攀元的畫作總有一份孤寂，一種斷腸人在天涯的蕭索，不但能夠捉住你的眼睛，更能勾動你心中難以言宣的一點思緒，即時見到他的畫作，有一種得見美麗的幸福感。

藍祖蔚

最後一次，最後一瞥，都是珍稀的人生際遇，尤其是在史博館封館前夕，能夠一次完整看見宜蘭之光，台灣國寶王攀元大師的畫作。你會讚歎，台灣之美近在咫尺，我們錯過太多，對大師亦虧欠太多。

構圖、用色和意境可以說是王攀元畫作瞬間就能捉住你目光的魅力所在。

王攀元偏好對角線構圖，「主角」各據一方，有的左上右下，有的左下右上，兩相遙對，既突出了空間，也透過對比強調了意境。其中，不時出現的一丸紅日根本就是命運化身，即使落日都已黯淡，但它燙得人心焦，逼得人低頭的熱力，依舊把筆下人物都挫敗得佝僂低頭，人如此，倦鳥如此，濃得化不開的挫敗感，讓人不得不去把王攀元三歲喪父，歷經民國戰亂，碼頭搬貨，一日只得寒酸一餐的流離人生相互驗證。

孤寂寫心，以境言志，是傳統文人畫的傳統，孤寂與挫敗更像是王攀元的簽名，「誰與共千秋」中那位獨坐山峰峭壁的失意人影，畫在美援麵粉袋上的「太陽與鳥」都濃縮了時代印痕的現代文人畫。

王攀元亦偏好高懸天地線，用天來聚焦，用地來抒懷，不成比例的天地落差，格外吸睛。「龜山」五分之四的暗藍，有如海浪拍打，海的上方，微見天光的黃綠色澤中，龜山島載浮載沉，二度空間的畫作頓時有了三度空間的想像：「黃河之水」同樣是大片的藍，把僅有的一抹綠就拱在天際，觀眾看著畫，看著標題，就直接悟得了唐詩「黃河之水『天上來』」的意境。

走過中國，落腳宜蘭，王攀元筆下的宜蘭山水最是動人，每一幅與龜山島相關的畫作，從遠觀到俯瞰，從選景到構圖都有新意，迥然不同他人隔海遙望的刻板意象，根本就是好山好水早已悠然入夢，才能信手拈來皆好畫。正因為魂魄入夢亦入畫，他筆下的桂林山水，恍然有如頭城峽灣，這就樣把「他鄉」畫成了「故鄉」，蘭陽雨、太平山日出再到龜山島的千變萬化，無不因此台灣經緯度擴大成了世界坐標。

至於王攀元的用色，看似有印象派畫風的光影流動，卻更多了從水墨技法衍生的濃淡堆疊，不論是水光、雨影或者暮色日出，每一抹前所未見，匪夷所思的色彩，都如人間美景，讓人不忍離去，尤其「歸帆」、「殘荷」與「不繫之舟」中的遠近明暗，真切與模糊的色澤，讓人看著看著都要墜入畫中了。

王攀元去年以一○九歲辭世，生前來不及看到自己的回顧展，半年後我們才能在史博館封館前再見其風采，台灣有此珍寶，卻一直不能有自己的紀念館，找一塊地，讓大師光影得能日日陪伴家鄉父老，這不是文化部或宜蘭縣最該去做的事嗎？

王攀元作品〈不繫之舟〉。（史博館提供）

本文經授權轉載自藍色電影夢 最後一瞥：王攀元落日